國中小及普高自然科課綱未審完 8月11日至13日審社會課綱

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教育部課審大會今天審議完成技術型高中及綜合型高中自然科學領域課綱，其中國中小及普高部分未完成，須要擇日再審。教育部國教署長邱乾國表示，8月11日至13日將討論社會領域課綱，這也是課審大會召開以來，第一次連3天開會。

教育部課審大會今天假國家教育研究院台北院區召開課審大會第61、62次會議，由總召集人教育部長葉俊榮主持，出席委員人數均為33人（全體委員共48人）。

今天討論國中小、普通高中、技術型高中及綜合型高中的自然科學領域課綱，其中技術型高中及綜合型高中的課綱均審議通過，國中小及普高的課綱則尚未完成。

邱乾國表示，國中小及普高的自然科學領域課綱，橫向銜接及縱向統整還不夠，因此還要進行更多對話後才能決定。譬如，就有委員認為，自然科學領域課綱強調要增加「學生實作能力」，但國中階段的知識性內容又太多、太難，有必要再簡化。

12年國教課綱審議目前來到後期，爭議教大的社會科領域即將登場。邱乾國說，8月11日至13日將連續3天審社會科領域課綱，國中小、普高、技高及綜高等各分組共有100多個提案，希望藉由連續3天會議，加快審議進度。

課審委員、東華大學學生蕭竹均放出風聲將提案，把國中台灣史學習時數由三分之一，提高為至少二分之一，並建請研修小組增加台灣原住民史內容，探討對原住民的汙名與歧視。

不國邱乾國說，課審委員可以經由事先或現場提案，但目前為止，蕭竹均未事先提出這個案子，或許他要在實際討論時才現場提案。

(中時 )

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