新興唐人街！德杜伊斯堡成陸抵歐門戶

一輛從山東威海港出發開往德國杜伊斯堡的中歐列車。(圖/新華社)

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中時電子報

一輛從瀋陽東站出發開往德國杜伊斯堡的中歐列車。(圖/新華社)

德國杜伊斯堡(Duisberg)是歐洲最大的內陸港，也是全球最大的內陸港口。目前從各地抵達杜伊斯堡的列車有80%來自中國，讓它成為中國貨物抵達歐洲的第1站。在過去，這些列車都是經過古代的絲綢之路北線和俄羅斯莫斯科，抵達歐洲。

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古代絲綢之路是指連接中國、中亞和歐洲的商用道路，這條橫跨歐亞的經典商路自19世紀就開始聲名遠播，但是經過1.5世紀以後，德國杜伊斯堡又重新賦予它新的概念。當地市長林克(Sören Link)說：「這裡是德國的中國城市。」並且歡迎中國把杜伊斯堡當成踏入歐洲的跳板和重要門戶。

根據《衛報》(The Guardian)報導，目前每周大約有30輛來自中國的火車抵達杜伊斯堡港口碼頭，貨櫃裡面大部分是來自重慶、武漢和義烏的衣服、玩具或電子產品等。這些貨物將再繼續運往希臘、西班牙或英國等地。因此，這裡可以說是全世界最大的內陸港口。

根據估計，從中國重慶到德國杜伊斯堡的鐵路貨運大約需要12天，海上運輸需要45天，航空貨運則要5天。未來如果能夠進一步將鐵路貨運的時程縮短至10天以內，那麼杜伊斯堡將更具競爭力。

而近8年以來，住在杜伊斯堡的中國人數量增加1倍，已經突破千人大關。附近也隨之開起亞洲快餐店，讓杜伊斯堡儼然成了新興的「唐人街」。

杜伊斯堡位於丘陵地帶旁，地處萊茵河和魯爾河的匯合口。市區範圍覆蓋河流的兩岸。而杜伊斯堡這個名字的意思有2種不同解讀，有一種說法是潮溼地區裡的城堡，也有人說是小山上的城堡。但容易令人混淆的是，歐洲還有另外2個國家也有名為杜伊斯堡的城市，分別位於比利時和荷蘭。但德國杜伊斯堡是歐洲最大的內陸港。

(中時電子報)

文章來源：Germany's 'China City': how Duisburg became Xi Jinping's gateway to Europe

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