少子化危機　暨大附中反向操作加入更多新力軍

▲暨大附中校長張正彥（左1）與陳倩嫻主任（左5）在校長室歡迎新加入的新力軍，孟筱倩（左2）、江雅珺（左3）、邵讌婷（右1）。（楊樹煌攝）

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▲暨大附中邵讌婷老師在學校的暑期輔導與同學上課合影。（楊樹煌攝）
▲暨大附中楊育涵老師加入學校的暑假輔導師資行列。（楊樹煌攝）

少子化危機，使得今年許多學校都面臨招生不足的沉重壓力，在此壓力下，暨大附中採取逆向思考、反向操作，讓學生升學就業更具競爭力，受教品質更加提高，今年經校務會議決議，招募多位正式老師，延攬全國優秀新力軍加入，成為學校辦學另一特色。

這4位老師分別是奪得今年教育部全國教師甄試國際貿易科第3名的孟筱倩老師，同為第3名商業經營科的楊育涵老師以及商業經營科第4名的邵讌婷老師，另外還有從三重商工介聘過來的江雅珺老師等。

暨大附中表示，孟筱倩老師之前在台中市學校任教多年，楊育涵老師過去則是在彰化縣學校服務，身為商科老師的她，還寫得一手好書法。江雅珺老師是今年從北部介聘過來，不僅有商業上專才，還是朗讀好手，未來希望能提供學生多元試探的機會，以期學生能將學習與職業興趣結合，繼而確認個人生涯發展。

喜歡旅遊的邵老師，透過旅行增廣見聞，之後將會把多元文化和國際視野帶給學生，讓他們在就學期間都能一步步培養出與社會、與世界接軌的能力。

校長張正彥表示，近年來少子化情形逐步發酵，為因應此一危機，經校內同仁們共同研商後，透過教育部全國教師甄試等方式聘請更多正式老師進入暨大附中來服務，讓各科有充足師資，發展出更多新課綱的精緻亮點特色，形成多元發展特色學校，增加附中學生升學就業競爭力。

(中時 )

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