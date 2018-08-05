昔聽道「克制慾望」 盧凱彤羞愧痛哭離開教會

2018年08月05日 17:44 中時電子報 蔡曉婷

盧凱彤分享在不丹心得。（圖／取自rockmuiii IG）

盧凱彤希望下輩子生在照顧她的國家裡。（圖／取自rockmuiii IG）

香港女歌手盧凱彤今(5日)驚傳墜樓身亡，享年32歲，震驚粉絲親友，去年6月她在金曲獎上大方出櫃，認婚台灣女攝影師余靜萍，並說出：「有了妳，誰還需要完美」經典語錄，但其實她曾透露因性向自覺不配做教徒，某次在聽道過程中哭著離開教會，令人心疼。

盧凱彤過去曾自曝罹患抑鬱症，上月底她到不丹旅遊，被當地的宗教儀式啟發，在IG發文說，自己從小在基督教家庭長大，也被要求熟讀聖經，20歲時她曾在教會中聽到一名行為像男孩的女生分享如何克制慾望，最後為了討神喜歡，便決定和女友分手。

聽到這故事讓盧凱彤自覺羞愧，最後哭著離開教會，「覺得自己不配做教徒，卻一直思考宗教應該不止於此」，上月到不丹她和寺廟裡的眾人一起念經、禱告，卻突然想起離開教會那天，令她豁然開朗說：「問我現在求什麼？真的沒什麼了，我已經成為那時候想成為的人了」，最後她對不丹的任何動物看起來都十分開心而印象深刻，直說：「我下輩子不管是做人或動物，我都希望能夠生在一個這般照顧我的國家裡」，如今看來讓人唏噓。

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(中時電子報)