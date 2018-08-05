台南》自殺死亡率連3年6都最高 高思博轟民進黨使台南人蒙羞

國民黨台南市長參選人高思博5日痛批台南是6都自殺死亡率最高的城市。（高思博陣營提供）

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前台南市長賴清德曾引用葉石濤詩句稱讚「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」但根據衛福部統計，台南市近3年自殺死亡率都是6都最高，國民黨台南市長參選人高思博譏是民進黨在台南長期執政的「最亮麗成績單」。台南市政府仍強調台南市宜居城市，自殺有很多原因，外界不該妄加臆測。

根據衛福部資料，台南市的自殺死亡率在6都中已6年居高不下，從2012年至2015年與高雄市輪流第1、2名，2015年至2017年，連續3年蟬連自殺死亡率6都最高，高思博質疑可能跟失業、經濟壓力有關，痛批賴清德口口聲聲打造台南成為幸福城市，結果卻沒帶給是民幸福的感覺，反留給台南淪為自殺率全台第1的臭名。

「台南人你為什麼不生氣？」高思博陣營發言人林燕祝表示，台南市的自殺死亡率2015年以前與高雄輪流當冠軍，2015年之後「進步」到蟬連3連霸。她舉網友留言「恭喜賴神連獲三年第一，人都敢去死了，怎不敢活下去。」甚有網友譏諷「幸福的死亡之都，幸福到絕頂升天」，直呼看的心痛，覺得丟臉。

高思博陣營另一發言人王家貞表示，自殺實際原因可能涉及社會資本、貧困、憂鬱症等等多樣的原因，根本問題不解決，自殺率怎麼可能降低？

冷酷的數字告訴大家，台南人很苦悶，王家貞強調，台南巿需要拼經濟，加強創造就業環境，最直接的改善方式，就是在年底台南巿長選舉，換人換黨做做看，一定要「票投高思博，台南才會幸福」。

台南市政府回應台南仍適宜居的都市，提出6都去年的自殺死亡人數中，台南是唯一自殺人數下降的城市，自殺有很多原因，外界不應妄加臆測。

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(中時 )

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