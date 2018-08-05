《中時晚間快報》柯P辦婦女見面會 民眾力挺「選總統」

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綜合報導

◎ 柯P辦婦女見面會 民眾力挺「選總統」

姊姊妹妹站起來！年底選戰逼近，台北市長柯文哲積極搶攻婦女選票，5日舉辦感恩見面會，吸引大批民眾手舉標牌力挺，有人寫上「會作事應該當總統」，更有來自新北民眾出席支持，由於明天就是柯的生日，現場也準備生日蛋糕，柯文哲則許下願望「希望大家快樂過每一天！」

◎ 遭無人機炸彈攻擊 委國總統逃過一劫

委內瑞拉總統馬杜羅4日在首都加拉卡斯發表全國電視演說時，多個載運爆裂物的無人機在附近上空爆炸，上百名保護他的士兵嚇得四散奔逃，還好在鏡頭與全國同胞面前遭到攻擊的馬杜羅，逃過一劫毫髮無損，另外有7名士兵受傷。馬杜羅譴責公然暗殺行動是由哥倫比亞策劃，並要求美國協助調查。

◎ 大陸爆發非洲豬瘟 農委會嚴陣以待

大陸瀋陽爆發亞洲第一例非洲豬瘟疫情，農委會6日上午將召開記者會，說明防疫措施。農委會副主委黃金城表示，中國大陸自出現疑似非洲豬瘟疫情，2日向世界動物衛生組織（OIE）報告，農委會即掌握相關訊息；因非洲豬瘟病毒是肉豬奪命頭號殺手，目前沒有疫苗可用，只能撲殺，若傳進台灣，養豬業可能毀於一旦，農委會嚴陣以待。

◎ 香港歌手墜樓亡 盧凱彤得年32歲

香港歌手盧凱彤5日早上被發現在跑馬地一處豪宅墜樓身亡，享年32歲，消息一出震撼唱片圈。

(中時電子報)

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