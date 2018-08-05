羅宏正被操太過！隔天竟然悲劇「不舉」了

羅宏正站上投手丘相當帥氣。（三立）

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羅宏正站上投手丘相當帥氣。（三立）
羅宏正站上投手丘相當帥氣。（三立）
羅宏正站上投手丘相當帥氣。（三立）
羅宏正與其他演員一起集訓。（三立）

前SpeXial團長羅宏正約滿單飛加入新東家，最近在台視、三立新週日偶像劇《高校英雄傳》飾演一位前棒球教練轉任班級導師，他因劇情需求化身投手登上桃園國際棒球場拍攝，在經過特訓後，舉手投足都宛如職業級棒球選手。日前首波預告播出，只見羅宏正身穿Lamigo 桃猿球隊球衣，並登上投手丘，彷彿是職業級棒球選手的姿態，帥氣指數破表！

羅宏正過去曾在《High 5制霸青春》飾演過籃球隊長，自認身體算是被開發得很徹底，肢體協調還算不錯，但這次在有限時間內接受棒球特訓，他很擔心表現不好，他說：「這是一項很多人都喜愛的運動，真的很怕汙辱了棒球，不過雖然實際投球的畫面不多，卻也學到了屬於投手的小動作，例如摸滑石粉、吹氣等等的耍帥的pose。」

戲未開拍前不只羅宏正需要特訓，徐韜、宋緯恩、蕭志瑋、季念潔、席惟倫等飾演學生的演員們也參與棒球集訓，頂著大太陽天出操，結果羅宏正竟然發生了「不舉」的狀況，「我和同學們都被操慘了，練完球的隔天，手才舉不起來啦！」他也不好意思透露，練習打擊的第一天，他三袋球卻ㄧ球都打不到，最後虎口處因過度練球竟長了水泡、破皮。

雖然這次羅宏正飾演棒球教練辛苦，卻獲得其他演員的好評，宋緯恩就認為他很專業又很帥氣，身材高挑佔便宜，有職業選手的樣子，腳步跟呼吸都很到位。拍預告片那天，徐韜從旁看羅宏正投球姿勢，有被他嚇到，覺得他的投球動作、節奏很流暢，就像一把弓般令人驚艷，大家還誇飾演教練的宏正常像家長一樣照顧其他人，不太像一般師生，反而很像爸爸帶小孩。

(中時 )

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