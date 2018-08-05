北市》年底若沒勝選？ 姚文智：包含我在內當然要檢討批判

2018年08月05日 18:21 中時 郭建伸

前副總統呂秀蓮今宣布不參選台北市長，但表示民進黨若果真敗選，應受歷史譴責。對此，民進黨台北市長參選人姚文智今受訪時說，這是一種鞭策，但民進黨下定決心參選時，就是要勝選，「如果沒有辦法完成這任務，包括我在內，當然要受到相當的檢討與批判。」

姚文智今下午前往花博農民市集，除了與攤販互動，因適逢父親節，姚也與民眾用分貝器大聲喊「爸爸我愛你」。談及呂秀蓮的聲明，姚說，呂副總統是政治上的前輩，不管是對國家未來、台北首都的發展，都有相當睿智且值得學習的看法，非常感謝她能成全大局，盼未來有機會能拜會請益。

媒體詢問，呂秀蓮稱若民進黨敗選要接受歷史譴責，是否姚、呂兩人還待整合？姚說，這是一種鞭策，但民進黨下定決心參選時，就是要勝選，如果沒有辦法完成這任務，包括我在內，當然毫無疑問要受到相當的檢討與批判。

姚強調，所有的檢驗都是必須，感謝呂秀蓮的鞭策與指教。

姚文智說，接下來後他會推出各種不同的政策，要解決台北的各種問題，但好像只有他提政見，讓他驚訝不解；國民黨台北市長參選人丁守中提出零成本的社會住宅，但他算來算去就只有八德大樓跟劍潭青年活動中心，「他沒表態我不知道他在說什麼」。

姚批評，丁提出的政策不是抄襲，就是自己做不到，甚至自打臉，難怪台北市長柯文哲說「不知道怎麼辯論」。

(中時 )