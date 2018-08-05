農曆鬼月禁忌多 命理師：犯了這7項恐沒命

農曆鬼月即將來臨，命理師江伯樂列出7禁忌，要民眾避開。示意圖。（圖/達志影象）

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中時電子報

農曆7月（鬼月）即將來臨，民間習俗有很多禁忌，許多人也「寧可信其有」，能避就避，命理師江伯樂表示，農曆7月有很多禁忌，其中有七項禁忌，一定要避開，千萬不要犯，以免被抓效替或引起鬼魂不悅，找你算帳。

江伯樂列出的七項不能犯的禁忌，如下：

一、千萬不要去溪邊、河邊、海邊及池塘戲水，以免被抓交替。

二、台灣納骨塔多在郊區或山區，這些納骨塔附近的溪邊、河邊、池塘，千萬別去戲水，避免被抓效替。

三、常發生車禍的路段如北宜公路等，容易被抓交替，行經時一定要小心。

四、年輕人千萬別去曾發生命案、火災、凶宅等現場探險，否則容易鬼上身或卡到陰。

五、半夜不要吹口哨，易引起亡靈靠近。

六、不要在床頭、窗邊掛風鈴，風鈴與法師的搖鈴聲相同，易引鬼魂出來。

七、不可偷吃或玩祭品、不可以踢或踩金桶、冥紙，避免鬼魂找上門算帳。

至於其他禁忌，如避免去醫院、避免開刀；不要搭末班車；避免看屋買房買車；不要隨便在戶外小便等，江伯樂說，這些禁忌有的是古老傳說，有的已不太適用於現今。

他說，不要搭末班車，是行義路上某公車的故事，該路公車的總站旁是公墓，曾有人看到鬼魂搭該公車末班車，但並非所有公車的末班車都會有鬼魂搭乘；不要隨便在戶外小便，這是因為曾有人戶外小便而摔下山坡地，現都市發展已很少人隨便戶外小便。

江伯樂說，醫院本來就有許多亡靈、鬼魂，不是農曆7月才會有；醫院於農曆7月靈異事件可能較多，但「你與鬼魂無冤無仇，本來就會相安無事」。他即打算趁鬼月醫院清淡時開刀。另，農曆7月不買房買車，現也愈來愈不適用於現代人。

(中時電子報)

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