財神降旨補天庫 信眾要燒20億天庫金

2018年08月05日 18:28 中時電子報 湯萱樂

彰化花壇有間財神廟，神明日前降旨，要求信徒準備20億天庫金用來補足天庫，參與信徒也能補足自己運勢。信徒熱烈迴響，集資購買價值新台幣85萬，總重3公噸的金紙。今天下午，要先燒化1.5噸重的天庫金，其餘擇日再燒。

這間位在花壇的財神廟，主神是武財神趙公明，是民間重視的五路財神之首，平日常有信徒參拜求財運。據廟方人員說，日前神明降旨指示信徒，要燒20億的天庫金來補天庫，參與信徒可以補運勢，信徒十分熱情，陸續集資了85萬，近日採買20億的天庫金，動用了3部小發財車才運到廟前廣場。

據《蘋果》報導稍早2點，廟方人員上疏文稟報神明後，廟方開始籌備分批燃燒天庫金儀式，雖然戶外高溫炎熱，燃燒紙錢恐產生更高溫度，但信徒毫無所懼。

由於廟方採露天燃燒方式，引來環保局一名委外人員到場關切。但最後廟方仍露天就地燒化。彰化縣環保局副局長林孟弘表示，違法露天燃燒可處1千2百元以上、10萬元以下罰鍰，建議廟宇若有大量燃燒需求，可與環保局聯繫，派車統一載走再集中於溪州焚化爐燃燒。

環保局表示，先到場的是一名委外人員，無法測污染數值也無開單公權力，只能勸導廟方，希望以後通知環保局來收，送到溪洲焚化爐金紙專用爐燒化，廟方也欣然接受。

(中時電子報)