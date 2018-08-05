地球暖化百景憂消失 非洲心靈壯遊夯

2018年08月05日 18:27 中時 盧金足

旅遊達人林瑞昌關注極端氣候都是環境遭受破壞所帶來的種種問題，磐鈺建設希望生態環境能持續被人們關注。（盧金足攝）

吉光旅遊總經理林瑞昌介紹到非洲觀察地球上即將消失的百景之一「地球上僅存最大規模的陸地動物大遷徙」，以及到南極三島近距離觀賞野生動物奇觀的經驗，引起出席住戶的高度興趣。（盧金足攝）

旅遊達人林瑞昌分享近距離觀賞野生動物奇觀的經驗。（盧金足攝）

旅遊達人林瑞昌前進非洲，到肯亞及南極的旅遊經驗豐富，「地球上僅存最大規模的陸地動物大遷徙」，為珍貴的非洲壯遊。（盧金足攝）

台灣近年來夏季飆高溫，全球環境轉變，也造成冰河、森林和地景面臨消失隱憂，讓旅遊達人林瑞昌心有所感，這幾年他帶團到非洲肯亞等國家，觀察地球上即將消失的百景「地球上僅存最大規模的陸地動物大遷徙」，令人震撼的生命教育，愛護地球誰也不能置身事外。

磐鈺建設希望生態環境能持續被人們關注，舉辦「動物大遷徙」系列講座，由旅遊達人林瑞昌導讀「世界之極」的奇景生態，帶領磐鈺住戶及品牌VIP展開一場心靈的壯遊，住戶參加踴躍全場坐無虛席。

領隊出身的林瑞昌表示，很多人到非洲見到數以百萬計的牛羚群，繞著肯亞與坦尚尼亞，在無盡開闊平原與草原，年復一年展開跋涉2500公里長途遷徙，只為生存不能缺少的雨水與植物，深刻體認生態系其實是環環相扣的，地球暖化是當前人人都要關注的議題。

「曾有團員看到動物大遷徙的考驗，表示自己失戀受的傷獲得療癒了！」林瑞昌說，生物界追逐生存遇到的殘酷，就和人在職場、人際關係，甚到男女感情一樣，怎麼為自己找到出路，每個人都要為生命付出努力。

林瑞昌認為，旅行本身就是一場生命體驗，有人很感動非洲大自然賦與旅行的意義，動物大遷徙就像人類社會的一面鏡子，他到非洲已達15次以，每次都有不同體悟。

「帶特殊旅遊的團，挑戰性較高！」林瑞昌發現非洲遊歷景點，是待開發的心靈壯遊，不少路線是他第一次帶團，回來修正之後變主力產品，他也會向旅行同業推薦，愈來愈多同業加入，才會將非洲旅遊的市場做大。

磐鈺建設從建築中響應綠化，投入環保的心力，在位於台中市公益路的新建案「磐鈺雲華」正在拆架，這座台灣唯一100％WOHA建築，於五年前即邀請新加坡WOHA建築團隊，以他們擅長的熱帶高層生態建築規畫，將建築打造成一座垂直森林，總計將栽種6萬株以上混種、多樣化植物。

「我們做建築，蓋綠色的房子，讓您回舒適的家！」磐鈺建設總經理沈瑞興表示，「磐鈺雲華」落成後可望為台中五期建立永續的高空生態系，不只讓植物在建築上復育生長，也讓蜜蜂、鳥、蝶等昆蟲回到城市高空，這是磐鈺建設對台中市這座城市，在街景美化和節能減碳做出重要貢獻。

(中時 )