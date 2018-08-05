節能綠建築 彰化縣埔心鄉經口村集會所落成啟用

埔心鄉經口村集會所活動中心5日正式落成啟用。（謝瓊雲攝）

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彰化縣埔心鄉經口村集會所為節能綠建築。（謝瓊雲攝）
彰化縣埔心鄉經口村集會所5日正式落成啟用，彰化縣長魏明谷親自主持揭牌啟用典禮。（謝瓊雲攝）
彰化縣埔心鄉經口村集會所活動中心內部寬敞明亮又通風。（謝瓊雲攝）

埔心鄉經口村集會所活動中心5日啟用，由彰化縣長魏明谷、埔心鄉長張乘瑜等人與會揭牌與剪綵，全新集會所屋頂採隔熱通風設計、周邊綠化植栽並融入生態城市綠建築方案，將成為居民休閒聚會的最佳場所。

魏明谷表示，這裡原本是墓地，整頓後變得乾淨、寬敞，活動中心結合寺廟、社區公園，可作為居民休閒聯誼、交流學習之用，縣府後續會再研議補助內部設備。

張乘瑜表示，經口村人口眾多，但集會所的興建一波三折，2年前爭取到400萬，卻未及完成規劃設計經費遭繳回，去年好不容易透過縣府、立委洪宗熠再爭取回來，公所也配合編列255萬，今年總算順利完工，未來巡守隊、班隊、社區共餐總算都有自己專屬的地方。

他也透露，因為年初動工時包商意外挖掘出先人骨骸，才知當年遷葬作業仍有「遺珠」，經神明指示才知工程讓祖先終於有機會出來「透透氣」，不必再被壓在下面，完成遷葬後如今活動中心也順利完工，相信有形無形中都受各界祝福，村民未來使用也更加安心。

經口村位在東埔心、接員林市，以往村民要辦集會活動僅能利用宮廟空間來，位在明道路現址的全新活動中心為節能綠建築，通風、採光良好，未來將提供社區辦理各類社團交流、休閒及技藝活動等之用。

(中時 )

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