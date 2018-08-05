拔出粉刺林超爽 其實這樣做根本是錯的

許多人都會使用泥狀面膜拔粉刺。(圖/shutterstock)

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中時電子報
／綜合報導

現代愛美人士都會希望自己可以擁有「水煮蛋肌」，如同水煮蛋般的光滑軟嫩白皙，因此臉部的毛細孔與粉刺就是大家首先要面對的敵人，市面上也出現許多除粉刺的產品，其中泥狀面膜、妙鼻貼、凝膠狀面膜等更是受到大家喜歡，因為它好稱可以拔出一整片「粉刺林」，但你知道這些粉刺林其實根本不是粉刺，而是皮脂管絲。

這些市售的拔粉刺產品，都說可以把粉刺田清除得相當乾淨，但其實這些拔出來的粉刺田，根本就不是粉刺，根據《MedPartner 美的好朋友》報導，粉刺是來自於皮脂分泌過多，或角質代謝異常，導致塞住毛孔的皮脂、皮膚代謝物、髒東西等，但其實還有一種物質叫「皮脂管絲」這每個人都有，他是毛囊裡的皮脂腺正常分泌的油脂。

市售的拔粉刺產品都聲稱可以拔出粉刺林。(圖/shutterstock)

而是那些市售拔粉刺的面膜，所拔出來的粉刺林都是這些「皮脂管絲」或是皮膚上的細毛，並不是真正的粉刺，因為粉刺是不容易被黏出來的，因為像白頭粉刺就是閉鎖性的，根本黏不到，而黑頭粉刺就算有開口也可能會因為頭小身體大，根本就拔不出來。

因此，還是要從根本來做起才能預防粉刺，平時就必須要做好防曬、保濕、保養等，若是粉刺問題相當嚴重，還是建議要找皮膚科醫生，或是考慮用酸類產品改善。

(中時電子報)

文章來源：還在拔粉刺？你拔的其實是皮脂管絲！MedPartner 微距影像大揭露

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