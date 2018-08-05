台南》陳子敬麻豆服務處成立 退警後援會到場站台

台南市長參選人陳子敬5日成立曾文區競選服務處，獲得退警協會多名成員支持。（陳子敬競選服務處提供）

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台南市長參選人陳子敬5日成立曾文區競選服務處，獲得退警協會多名成員支持。一改前溫和風格，炮轟中央和台南市府執政缺失，當選後將視民如親的精神帶入市府，徹底改造市政品質和效率。

成立大會隆重舉行南瀛退警後援會授旗儀式，由陳子敬主持，全國退警協會總會長耿繼文、前海巡署長王進旺、前警政署副署長蔡俊章、前立委李和順都在場見證；退警後援會會長鄭添旺強調，600名會員將深入基層協助輔選。

府城退警協會理事長蔡俊男指出，陳子敬過去的選情比較低迷，經過輔選團隊的努力，行情攀升，最新民調已達10%，後勢看好。

陳子敬表示，這一年來中央政府和台南市政府都出現許多施政缺失，例如軍公教年金改革 、房屋稅追溯漲價，都明顯在向人民搶錢，還有治水無方，各地遇雨就淹水，顯示施政無能；最近推出的長照和托幼新政策，配套措施不足，令民眾相當擔憂人民公社的殘酷和落後景象將在台灣出現，政府不要再騙啦！

陳子敬強調，他絕對參選到底，呼籲在場近3千位民眾從即日起每天拉一票，他就能當選，將實踐他在擔任警務公職40餘年的視民如親精神，再造清廉有效率的新市政府，與會者都奮力揮動旗幟，高喊當選，使得會場氣氛駭到最高潮。

郭姓家族代表上台致贈粽子，祝福陳子敬高票當選，郭太太說，30餘年前，陳子敬擔任台南縣警察局後勤課長，主持正義，歸還一塊郭家所有卻為警方使用的土地，維繫了郭家得以存續及發展的契機，所以特地來感恩致謝。

(中時 )

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