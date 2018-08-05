偉晉拍哭戲有障礙！被他一句話逼得秒爆哭

2018年08月05日 19:32 中時 林淑娟

搖滾畢業生-黃偉晉、湯志偉。（華視）

搖滾畢業生-黃偉晉、吳心緹。（華視）

偉晉、陳大天、楊景涵、邱鋒澤劇中組樂團。（華視）

黃偉晉在華視、CHOCO TV《搖滾畢業生》首挑大樑演男主角，戲中的哭戲讓他印象非常深刻，他在拍戲現場一度哭不出來，飾演爸爸的湯志偉，看到他的狀況，便靠過去握著他手說了一句：「兒子呀！」竟讓偉晉秒哭入戲，讓工作人員直呼神奇！

偉晉表示，平時看電影、聽音樂都常常感動得落淚，但拍哭戲就是很難哭出來，聽到劇中爸爸湯志偉溫暖的一句話後，他當下就想到父親曾對自己說的鼓勵話語，果真成功催淚。偉晉的爸媽也非常關心他的演出，首播當天有旅行行程，還特別趕回家收看。

面對即將來臨的父親節，偉晉表示，家人生日或特別節日都會包紅包，「過去父親節都會送爸爸禮物，送到最後想不到可以送什麼，現在就包紅包，讓他去買想的東西或想做的事情」。女主角吳心緹表示，父親節當天剛好有工作，最近她在學的健康料理剛好派上用場，打算在父親節前幾天親手做大餐給家人吃，她說：「今年就讓爸爸嚐嚐女兒的手藝，期待爸爸吃得健康又開心」。

首次當男主角的偉晉，坦言看了自己的演出很害羞，在家看完後都會再重新演一遍檢討演技，十分在意自己的表現，吳心緹表示都會和媽媽一起收看《搖滾畢業生》，邊看邊笑得很大聲，爸爸雖然嘴上說沒看，卻愛跟她討論劇情，還稱讚偉晉演女生演得很像，愛女之心默默流露。

《搖滾畢業生》劇情充滿畢業生對未來迷惘與追夢，播出後獲得不少年輕人的共鳴，偉晉是劇中飾演懷抱夢想的搖滾樂團主唱，戲外他在大學時期參加選秀節目比賽，畢業就幸運出道，迷惘倒是沒遇到，但若畢業沒有當上藝人，他嚮往當一位上班族，他笑說：「我很嚮往有自己的辦公桌，然後在上面貼了很多便條紙，每天穿襯衫西裝去上班，下班將西裝外套披在肩上，感覺就很帥!」然後平日就跟其他的上班族一樣，期待著週末的到來，對於不當藝人的生活很有想像。

吳心緹劇中飾演會彈古箏的國樂少女，幫家裡經營的葬儀樂團演出，對自己畢業後的人生充滿迷惘，戲外她在新人時期因為工作不穩定，當時讓家人很擔心，怎麼都常常在家沒有出去工作，後期慢慢穩定才讓家人放心。吳心緹鼓勵正歷經這階段的學子們：「迷惘是一定的，多試幾次就會找到自己喜歡的事，就算失敗也沒有關係」。原本學習美容美髮相關科系的她，雖然沒有往本科系發展，但她也笑說：「我還是學到很多，我會幫媽媽也會幫妹妹化妝。」

邱鋒澤的家人非常力挺他追尋音樂夢，爸媽還曾組成應援團，從新加坡飛來台灣看他的演唱會。他劇中飾演深情吉他手，看似酷酷不愛說話的他，戲外也有搞笑幽默的一面，他笑說：「當時看到劇本時，我就充滿了熱忱，覺得這個劇需要一位大帥哥演出，很需要我！」他認為這部戲最大的挑戰就是講中文，來自新加坡的他，中文不是這麼流暢，只好不停狂背與練習。

他與偉晉、陳大天、楊景涵在劇中組一個樂團「BZD」比賽的過程經常失利，他深有同感，因為他出道前，也是歷經很多大大小小的比賽，但竟然都沒得過名次，但他都沒有放棄過，現在在台灣已經發行過多首歌曲，成為華語受矚目的流行歌手。

(中時 )