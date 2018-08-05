新北》拉抬黨籍議員參選人 蘇貞昌化身孩子王

2018年08月05日 19:54 中時 葉書宏

蘇貞昌今（5）日於板橋車站廣場參加新北市議員參選人戴瑋姍舉辦的「瑋姍姊姊的移動城堡」親子活動。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（5）日於板橋車站廣場參加新北市議員參選人戴瑋姍舉辦的「瑋姍姊姊的移動城堡」親子活動。蘇貞昌更化身孩子王，與小朋友以及戴瑋姍一同揮舞氣球寶劍遊行，也到DIY手作區與孩子們一同做風鈴，完成後孩子們爭相與蘇貞昌合照，氣氛熱烈。蘇貞昌說，今天戴瑋姍辦的活動，一方面教小朋友手作，一方面讓親子一同同樂，讓小朋友可以在遊戲中學習，是非常好的活動。

蘇貞昌一抵達活動現場，即受到熱烈歡迎，大小朋友紛紛要求合照、擊掌，氣氛熱烈。蘇貞昌也在戴瑋姍與主持人的引導下，拿起氣球寶劍與小朋友大遊行至舞台。戴瑋姍致詞時表示，希望未來能夠有機會，在議會成為大家的育兒、教育代表，她也提出七大育兒新主張，分別是健康優先、平價托育、多元遊具、支持自學、提升情商、無毒校園、快樂上學等。她也希望未來可以跟最會做事的蘇貞昌市長一起合作，讓新北市更新更好。

蘇貞昌也誇讚戴瑋姍辦的活動非常有意義，讓大小朋友可以一起同樂，孩子在遊戲、手作中學習。蘇貞昌隨後也與戴瑋姍進到DIY手作帳棚製作風鈴，在老師的指導下，蘇貞昌、戴瑋姍與孩子們將風鈴組裝、裝飾，蘇貞昌更與身旁的小妹妹分工合作完成作品，也將自己做好的風鈴送給妹妹，大展與孩子相處的訣竅。更有小朋友超前進度，拿已經做好的風鈴給蘇貞昌看，他也直誇「小朋友好聰明！」現場笑聲不斷。

在手作風鈴活動結束後，媒體也提問蘇貞昌在製作風鈴的過程中，許多小朋友都不怕他，是否在照顧孩子中有找到與小朋友相處的方法。蘇貞昌也回答，因為他確實很喜歡小朋友，他也覺得大人應該要多花時間陪伴孩子。若他當市長，也會推動公園增加共融式遊具，讓小朋友在遊戲的過程中，可以培養美感，更能激發出孩子的想像力。

(中時 )