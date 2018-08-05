新北》興建深澳電廠誰裁示 葉元之批蘇貞昌「白賊昌」

2018年08月05日 20:09 中時 葉書宏

民進黨新北市長參選人蘇貞昌在接受電視專訪時，質疑深澳電廠是朱立倫當行政院副院長時，裁示要興建，新北市議員參選人葉元之今（5日）在臉書上傳一張2006年深澳電廠環評審查通過的公文，證明深澳電廠是蘇貞昌當行政院長時定案的，打臉蘇貞昌說謊。他痛批，蘇貞昌果然是騙完神明騙市民，「白賊昌就是白賊昌」！

葉元之說，公文可以證明，深澳電廠在2006年6月30日就通過環評，當時行政院長就是蘇貞昌、副院長正是當今總統蔡英文，所以蘇貞昌才是深澳電廠最主要的推手，果然是騙完神明騙市民！

葉元之表示，深澳電廠興建案，是先規劃，再做環評。朱立倫2006年是桃園縣長，2009才接任行政院副院長，「2009年的行政院副院長，如何裁示2006年環評通過的興建案？」「蘇貞昌說謊不打草稿啊！」

葉元之指出，深澳電廠造成空汙問題更加嚴重，也會破壞北海岸的環境生態，根據媒體民調，一直有超過一半的新北市民不支持，而蘇貞昌對深澳電廠態度曖昧不明，一直不敢公開反對。

葉元之表示，本來外界都以為是蘇貞昌怕得罪蔡英文，才不顧民意的壓力，支持中央的深澳電廠政策，現在大家才明白，原來是蔡英文執行2006年行政院長蘇貞昌的政策，蘇貞昌感激都來不及，怎麼好意思反對呢？

葉元之批蘇，白賊昌不愧是白賊昌，雖然內心很想要深澳電廠，但又怕民意反撲，所以硬要賴給朱立倫。他質問蘇，「又被抓到在說謊了，有本事就繼續唬爛啊！」

(中時 )