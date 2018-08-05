引蔣中正日記證明是附隨組織？ 救國團：過度延伸

2018年08月05日 20:02 旺報 簡立欣

有媒體報導指出，黨產會調查報告直接引用蔣中正日記，指「民國46年8月7日，蔣中正主持國民黨7屆380次中常會，中國青年反共救國團為國防部所屬單位之一，亦為黨內重要青運機構，應接受黨的領導」，做為救國團是國民黨附隨組織的證據。救國團5日發新聞稿表示不能因蔣中正日記裡一句話，就要沒收救國團全部的財產，實在太過度延伸。

救國團表示，最高法院於105年已判決確認救國團在民國41年至58年間為政府機構，具有既判力，而政府機構當然不是附隨組織。黨產會不能僅憑蔣中正日記「一次性發言」的記載，沒有任何公文書的佐證，也不須經法院判決，就凍結、沒收人民的財產。

救國團說，該記載也承認救國團是國防部所屬單位之一，「如果這樣就被認定為附隨組織，則國防部應為國民黨附隨組織，甚至全國各機關、學校都可能被認定為附隨組織。」

救國團說，民國46年蔣中正是中華民國總統，救國團則是政府機構，因此救國團在55年版的《本團重要文獻》中乃以「總統」指示之方式收錄於文獻中。惟在61年版的《本團重要文獻》並未收錄此文字，民國71年再版時，認為這段話並不符合事實，乃刪除之。絕不是在民國107年為了黨產會要認定為附隨組織而「刻意刪除」。足證救國團有獨立主體性，絕不是國民黨附隨組織。

另黨產會委員又引用經國先生對團旗的說明：「本團團徽中為青天白日，乃中國國民黨黨徽，中國國民黨為國民革命奮鬥垂60年，有中國國民黨始有中華民國，團徽中央之黨徽，在於啟示中國青年，明瞭中華民國之本源，從知報國之道。」做為救國團是國民黨附隨組織的證據。

救國團表示，當時的黨徽就是國徽，經國先生特別提出引用黨徽是為了「啟示中國青年明瞭中華民國之來源，從而知報國之道」，可見他對於黨國的分際是非常清楚的，而且明確的把救國團定位在國家組織，絕非國民黨的附隨組織。

救國團說，救國團團徽中青天白日的設計雖是借用國民黨黨徽，然而卻是為了啟示青年，明瞭中華民國的來源，且是忠於三民主義，忠於中華民國，而非忠於國民黨。再者，經濟部智慧財產局已認定救國團團旗中的團徽是國徽。基於行政一體原則，黨產會應尊重該局專業認定。

(旺報 )