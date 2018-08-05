女軍官精神出軌大破財 夫不離棄才懂真愛

女軍官前後匯出共新台幣335萬元。(示意圖/達志影像)

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中時電子報

台南市一名52歲的女軍官因週間都必須留守部隊，僅休假時才返家，長時間和丈夫分生活因此感情較淡，她在今年5月於臉書收到陌生男子私訊，對方稱讚她美貌後，兩人互加好友且相談甚歡，進而每天都聊天。

男子自稱是香港勵駿公司博彩部經理，總裁為慰勞員工，每月可輪流獲知內線消息且用人頭戶簽彩，他遊說女軍官一起進行「穩賺不賠的投資」，稱待賺大錢後，他將來台定居，女軍官也可考慮離婚，一起展開人生第二春。

女軍官先支付簽彩金1000美元，男子隨後稱簽中240萬元港幣彩金並傳送證明文件，要求女軍官先匯12萬元港幣稅金，同時還需替他代繳公司保證金30萬元港幣，女軍官竟拿自己保險去貸款匯款給該男。

未料男子後來又說因洩漏彩金之事被抓，需再付50萬元港幣贖金，女軍官前後匯出共新台幣335萬元，直到貸款一事東窗事發，才由丈夫陪同報案，女軍官此刻才明白丈夫的不離不棄，相互扶持。

警方呼籲，民眾若遇外國人士要求加臉書或通訊軟體為好友時，勿透露過多個人訊息，且交往短期就談及婚嫁或要求金錢支付等行為時，也切勿為愛昏頭而答應，可撥打反詐騙諮詢專線165進一步確認查詢。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時電子報)

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