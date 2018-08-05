印度反導系統攔截試驗成功 號稱全球第4

2018年08月05日 20:00 中時電子報 盧伯華

印度國防部官網日前發出新聞稿指稱，印度軍方已成功試驗區域反彈道導彈系統，在15~25公里高度攔截下一枚射程1500公里級別的彈道導彈。印度軍方稱，印度已成為繼美國、俄國、以色列後第4個研製成功彈道導彈攔截系統的國家。

印度國防部新聞稿說，在當地時間8月2日上午11時30分，印度國防發展局(DRDO)從奧里薩邦的阿布杜卡拉姆島(Abdul Kalam Island)試驗場發射一枚先進區域彈道導彈的攔截導彈，攔截導彈從多個假目標中分辨出真實目標，並極為精準地攔截了彈道導彈，試驗過程以雷達和紅外系統監測，獲得圓滿成功。印度空軍多名高級將領則全程觀看了彈道導彈攔截試驗。

印度國防部官員表示，該導彈已經證明了其具備殺傷能力，也為早期定型鋪平了道路。之前進行的幾次導彈試驗是針對單一目標的，但這是第一次針對多個目標，是一項非常出色的任務。

陸媒《騰訊軍事》分析稱，印度彈道導彈攔截系統為應對巴基斯坦的彈道導彈威脅而研製，包括高高度攔截系統普里斯維(Prithvi Air Defence, PAD)和低高度的先進區域攔截系統(Advanced Area Defence, AAD)兩種。兩層防禦系統可以對付射程為5000公里的彈道導彈威脅。而除了導彈之外，未來還將在以色列的指導下，逐步建立起重疊配置防空預警系統網絡和作戰指揮系統。

由印度國防發展局自行開發的AAD攔截導彈，是固體推進劑驅動的單級導彈。高7.5公尺，直徑小於0.5公尺，重1.2噸，採用塔塔8X8輪式發射車。

報導說，AAD系統於2007年12月首次發射，印度號稱因此成為在美國、俄國、以色列後第4個研製成功彈道導彈攔截系統的國家。不過事隔10年，印度軍方尚未宣佈該系統服役。

印度近年來與以色列軍工合作密切，而以色列在相控陣雷達技術等方面走在世界前列，而且印度方面很明智選擇了動能攔截器的技術路線，在這方面進展還是很大的。

報導指出，部份專家基於與印度的敵對關係與成見判斷印度反導系統可能造假，但以色列近年來在反導技術方面取得多項突破，且製造研發經驗豐富，印度與之合作確有長足進步，實不可小覷。

(中時電子報)