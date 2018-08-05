母騎車自撞電桿 後載6歲兒未戴安全帽亡

蘇姓女子騎機車自撞電桿，其6歲兒子顱內出血不治身亡。（莊旻靜翻攝）

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中時

新竹縣1名蘇姓女子4日中午騎機車載6歲大的兒子外出，在竹北市中正西路自撞電桿，蘇女腦震盪、骨折送醫，其子則未戴安全帽，因顱內出血送醫後不治身亡。警方在車內找到毒品吸食器，不過蘇女否認吸毒騎車，警方採尿釐清，並將蘇女依過失致死罪嫌送辦。

30歲的蘇女4日中午帶著兒子騎機車外出，自竹北市中正西路東往西方向直行，卻自行撞上電線桿，蘇女向警方供稱，當時要去郵局辦事，兒子則爭吵要跟，來不及替他準備安全帽，母子倆倉促上路，沒想到在返家路上，竟發生意外。

蘇女否認吸毒，也沒持有吸食器，機車為同居人所有，車禍發生當下，她是在邊騎機車邊回訊息。不過由於吸食器就在車內，警方仍採尿送驗，釐清事故原因。檢警調查，蘇女無毒品前科，6歲大的兒子從母姓，蘇女近日再婚，其子先前由蘇母撫養，1個月前才接回。

事故發生後，蘇姓男童因顱內出血，送往東元醫院急救，仍不治身亡。蘇童的外婆聽聞噩耗趕赴醫院，十分傷心，甚至揚言要對女兒提告，也說男童是他們自幼養大，1個月前蘇女沒有告知，逕自將蘇姓男童帶走，讓她很生氣又擔心。

檢警5日相驗，蘇姓男童的外婆、親友情緒很激動，甚至指責蘇女會有報應，並向檢警要求要將男童遺體帶回辦後事，經雙方協調，蘇女同意蘇母將遺體領回，檢警則依過失致死罪嫌，將蘇女移送法辦，事故原因仍有待釐清。

(中時 )

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