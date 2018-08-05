歡慶88節！中和區公所表揚模範父親

父親節將至，新北市中和區公所8月3日在公所6樓禮堂舉辦「新北市中和區107年模範父親表揚活動」。（葉書宏翻攝）

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父親節將至，新北市中和區公所8月3日在公所6樓禮堂舉辦「新北市中和區107年模範父親表揚活動」。（葉書宏翻攝）
父親節將至，新北市中和區公所8月3日在公所6樓禮堂舉辦「新北市中和區107年模範父親表揚活動」。（葉書宏翻攝）
父親節將至，新北市中和區公所8月3日在公所6樓禮堂舉辦「新北市中和區107年模範父親表揚活動」。（葉書宏翻攝）

父親節將至，新北市中和區公所8月3日在公所6樓禮堂舉辦「新北市中和區107年模範父親表揚活動」，表揚區內15位模範父親，其中林慶耀照顧四肢癱瘓的兒子，自創在家教育與仿照復健器材，作為兒子堅強後盾，令人動容。

中和區公所表示，今年共表揚連石頭、許湘仲、蘇秀賴、朱雲龍、王定祿、劉金藏、羅萬德、林慶耀、王榮發、李知湘、洪敏信、童崇圳、劉英年、林金泉及張正宗等15位模範父親。

15位模範父親皆在職場有亮眼表現，且在家庭教育中扮演重要角色，其中中安里辦公處推薦的林慶耀，長子年幼時意外造成四肢癱瘓，為提供孩子良好的學習及復健，自創在家教育與仿照復健器材為他量身訂做，鼓勵及陪伴身障孩子為理想奮鬥，做兒子背後堅強的後盾，兒子也不負所望，大學及研究所皆考取台大，更致力考取公費留學至美國研讀博士學位。

此外，林慶耀除了照顧自己的孩子，也提供弱勢學童免費課後輔導，化小愛為大愛造福弱勢，足為模範父親之表率。

中和區公所表示，父親總為家庭經濟支柱，扛起家中經濟重擔，還要扮演為人夫、人父的角色，所肩負的苦和壓力著實不小，為人子女應懷抱感念的心，用言語及行動表示對父親的愛。

中和區公所在活動當天將由中和區長柯慶忠代表市長朱立倫頒發模範父親獎牌，並邀請新北市中和區紅舞舞蹈團與歌手李芊慧帶來精采表演，希望讓每位模範父親與家屬共同提前歡慶父親節。

柯慶忠表示，期待藉由活動，讓每個偉大父親的背後不平凡的經歷及故事，作為大家學習的榜樣。在父親節前夕，以最真摯的敬意，祝每位父親身體健康、佳節愉快。

(中時 )

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