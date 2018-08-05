學習農作知識 金美附幼收割趣

2018年08月05日 20:43 中時 葉書宏

新北市金山區金美國小附幼有一塊自己可以耕作的田地，與春雷環境學社進行跨界合作，執行長廖仁慧協助農地的租用與簽約，在地農民林紅甘平時協助土地整理，在地農民黃正俊擔任農地老師，教導孩子們農作知識，讓孩子體驗插秧、照顧、施肥、除草、收割，認識稻作生長的過程。

每年7月底8月初，是金山稻子成熟結穗的時節，也是金美附幼收割的季節，這個日子金美的大小孩子，就學與已畢業的學生都會一起齊聚，屬於金美國小共同的金山回憶。

大人與孩子齊力割稻、傳稻、打穀、篩米，孩子們利用稻穀完成了金美收割季的大布條，接著孩子們齊力的拉著布條走進田裡，象徵著又完成了一次收割季的任務，而這樣的畫面也像是一幅美麗的圖畫，成為彼此的共同經驗。

割稻結束後，在新任校長邱華璋的帶領下，大家一起謝天，感謝老天爺給了豐盛的收穫，感謝大家齊心完成割稻，辛苦割稻了解粒粒皆辛苦後，更要珍惜平常吃的米飯，最後一起享用著在地七號食堂餐館老闆陳文漢為孩子募集的收割飯食材，美味的收割飯有著金山在地的人情，滿滿幸福的滋味。

金山萬里農業推廣協會會長王柏棠說，透過一系列實作勞動的過程，讓孩子知道吃的米是怎麼來的，不是像花生一樣長在地上，而是從秧苗長大結穗而來。

前任校長楊順宇表示，家長們帶著孩子一起下田收割，成為附幼的最佳課程夥伴，金美附幼教師團隊思考後續課程的延伸，讓孩子了解食物的產地、時令氣候以及田裡豐富生物的生態，進而對自己生長的土地產生認同，而這樣親、師、生的土地課程獲得了KDP全國教學創意獎幼教組標竿首獎。

(中時 )