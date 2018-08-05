盧凱彤墜樓亡 3年前「遺書」入歌曝光

盧凱彤今墜樓身亡，享年32歲。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
廿九歲的遺書 | 盧凱彤 ellen loo。（影音／取自盧凱彤 ellen on rock Youtube）

香港歌手盧凱彤今(5日)傳出墜樓身亡，令粉絲親友心碎不已，主因警方仍在調查中。而盧凱彤過去曾證實因罹患抑鬱症消失在鏡頭前一年，2015年復出時，她便以這段期間的心路歷程寫成歌曲〈廿九歲的遺書〉，坦然表明心境。

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盧凱彤2013年推出〈你根本不是我的誰〉後，便消失在演藝圈一年多，2015年她復出被爆罹患憂鬱症數度尋死，還刺青上癮，對此她也發文證實：「整個治療的過程我的情緒都處於非常痛苦的邊緣」，「能說的是現在的我已經穩定很多，也謝謝大家關心」，也讚另一半余靜萍比心理醫生有用100倍，希望24小時都能有妻子陪在身邊。

而同年她寫出新歌〈廿九歲的遺書〉，歌詞說道：「將鬱燥滋味紋上右臂，不蓋掩我傳奇」，暗指愛上刺青，最後又說：「揮揮手告別這字頭 ，好不好印象我亦留，很多的禮物，儲夠傷疤才有，今天起創造我字頭，很感激背後五六七八九，推動我飛上月球」，勇敢宣示從29歲的困境走過，並感謝身後陪伴她的人，但如今卻傳出墜樓離開人世，真相有待釐清。

〈廿九歲的遺書〉歌詞

作詞：黃偉文

作曲：盧凱彤

編曲：蔡德才＠人山人海 /Soni@雞蛋蒸肉餅

監製：蔡德才＠人山人海/盧凱彤

將鬱燥滋味紋上右臂 不蓋掩我傳奇

不只有焦慮還有樂器 跟我走赴遠地

重生

童年若不欣喜 何妨自今天起

人生

人人或自三張起 不必太悲

揮揮手告別這字頭 今天起快樂我自求

不想將畏懼當最知心朋友

寫首歌慶賀轉字頭 這雙手決定以後不發抖

捧著吉他救地球

青春太鋒利 橫掃萬里 可擦穿厚面皮

新天與新地 捱到斷氣 不退燒便勝利

前傳

從前像詩傷悲 來年將歌哼起

餘生

猶如盤未捉的棋 很多轉機

揮揮手告別這字頭 今天起快樂我自求

將漆黑當作發放煙花前奏

寫首歌慶賀轉字頭 這雙手決定以後不發抖

捧著吉他救地球

揮揮手告別這字頭 好不好印象我亦留

很多的禮物 儲夠傷疤才有

今天起創造我字頭 很感激背後五六七八九

推動我飛上月球

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)

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