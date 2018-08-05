讓愛轉動、反毒音樂行！ 張榮發基金會捐樂器

2018年08月05日 20:45 中時 葉書宏

法務部矯正署新店戒治所8月3日上午與財團法人張榮發基金會、花蓮信望愛少年學園共同辦理「讓愛轉動、反毒、音樂行」樂器捐贈活動。（葉書宏翻攝）

法務部矯正署新店戒治所8月3日上午與財團法人張榮發基金會、花蓮信望愛少年學園共同辦理「讓愛轉動、反毒、音樂行」樂器捐贈活動，希望透過音樂的陶冶與獨輪青少年展現的堅強意志，給予為毒品所困的收容人積極正向的鼓勵與支持。

當日活動首先由新店戒治所樂器班演奏歌曲「爸爸媽媽」，每當想起當初的荒唐歲月，帶給家人的擔心與傷痛，總是在夜幕低垂時獨自懊悔，收容人將對父母的思念與愧疚寄託在歌曲的演奏中，其中貝斯手阿韋表示，自己的刑期漫長，很擔心在服刑期間家人是否都能平安，確幸報名參與了樂器班，能透過音樂舒緩自己的心情，也希望以後出去能夠演奏音樂給家人聽，讓家人知道他有在認真學習，努力重新開始，希望家人能夠看見改變並給予肯定。

而新店戒治所也進一步開辦音樂治療課程，協助提高收容人現實感、自我覺察力、挫折忍受度與衝動控制、增強其信心；藉此亦培養收容人在參與活動的過程中學習與他人合作，拓展社交人際技巧、學習正確的表達與溝通模式，啟發興趣動力增加情緒與壓力抒發管道，最後協助其改善吸毒等不良行為習慣。

新店戒治所所長陳耀謙表示，毒品不僅傷害個人，也傷害吸毒者的家庭，對於社會的危害極大，新店戒治所對於協助收容人戒除毒癮，運用「科學實證之毒品犯處遇」模式，其中音樂治療也是多元處遇課程中相當重要的一環，此次也特別感謝財團法人張榮發基金會協助更換老舊的樂器，捐助爵士鼓、電吉他、音箱等全新設備，讓戒治所的音樂治療課程能夠持續協助收容人重建自信與肯定自我價值。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，基金會長期扶助弱勢，發現有些家庭深受毒品所害，父母吸毒入獄，留下幼子讓祖母照顧，這樣的家庭結構脆弱，難以承受急難病痛衝擊，所以透過與刑事警察局、警廣合作發行「青春加油讚」反毒CD，贊助戒治所樂器、青少年獨輪車環島等一連串活動，希望喚醒社會大眾重視毒品危害、遠離毒品，讓我們擁有一個幸福完整的家。

臺灣更生保護會臺北分會主委林炳耀說，更生保護會結合各單位資源大量投入，最希望的是更生人回到社會之後，勇敢開始新的生活，重新找回屬於自己的幸福。

而響應本次活動的信望愛少年學園孩子，7月中旬從台北騎乘獨輪車出發，環島一周後於8月3日抵達新店戒治所，學員小為上台發表感言說，獨輪車沒有變速器，踩起來費力，每個斜坡都要用意志力克服。學園牧師兼領隊黃明鎮表示，幾乎所有團員都有過放棄的念頭，但是還是全部咬牙堅持完成，我們希望透過這樣子的活動，傳遞「永不放棄、終必成功」的反毒精神，感謝張榮發基金會還有許多的單位大力贊助經費，讓我們不孤單。

活動結束後，參加觀禮的收容人紛紛表示看到年紀這麼小的孩子能夠獨自完成這麼艱難的環島任務，自己心中對於這些獨輪學員非常欽佩與感動，也期許自己能夠如同這些曾經迷失自我的「飛行少年」一樣，以這堅持蛻變、百折不屈的精神，勇敢走向改變的道路，擺脫毒品的誘惑與危害，開展屬於自己的飛行人生。

(中時 )