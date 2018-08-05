Darren和鍾瑶配成對！「實習當爸」超認真反被毛小孩耍

鍾瑶（左）和Darren飾演育有一對可愛子女的爸媽。（58亞太影展提供）

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第58屆亞太影展將於9月1日在台北舉行，除了是亞太地區電影人的年度盛會，本屆亞太籌委會更秉持著「年輕化」、「越在地越全球」、「愛蔬食，愛動物，愛地球」的三大精神，邀請閉幕片《漂港》演員鍾瑤、邱凱偉（Darren）、蔡明修、林嘉俐等多位藝人合拍公益短片，將在頒獎典禮上首播，落實公益主題和精神。

已婚的Darren和鍾瑤飾演一對夫妻，他早已欣賞「片中老婆」演技，「能和一位入圍影展的優秀藝人合作，是一種榮幸和學習，這次合作時間不長，但已觀察到她不慍不火的詮釋，希望下次有機會可以再合作。」他也認為該片兼顧健康與家庭教育訴求：「難得演出爸爸，很特別的經驗。」

Darren在片中成為2個孩子的爸，他笑說：「拍攝時最難以控制的就是小孩與狗，而這一回我通通都有接觸到的機會。」幸好和小朋友們聊得來，反倒是毛小孩們比較皮，「拍攝時丟了球讓他們去撿，狗狗涉水把球撿回來，但是也連帶的將身上的水，俏皮又故意的甩在我身上。」牠們甚至偷偷吃了桌上麵包，讓劇組都哭笑不得！

林嘉俐完成影片後開心至極：「服裝與場景的設定我很喜歡，我有一場戲是在田裡抱著南瓜，那種感覺很圓滿，務農的角色讓我感到很認同，目前小農、環保是個趨勢，亞太影展以這種概念為形象影片主題凸顯了一個不一樣的高度。」

(中時 )

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