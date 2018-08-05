林柏叡將異性螢幕初吻獻王淨 「入戲太投入」怕嚇到對方

2018年08月05日 20:56 中時 徐桐炘

電影版《鬥魚》5日舉辦台北見面會，主演王淨、林柏叡、吳岳擎、林輝瑝、虹茜、邱宇辰與粉絲互動，該片今釋出最新預告，因戲結緣的王淨和林柏叡在片中飾演「小燕子」和「于皓」，一場深情吻戲，由於2人身高差將近30公分，王淨得踩在階梯才吻得到對方，她表示明明NG，導演還不喊卡，「至少多吻了10秒。」林柏叡則靦腆說這是和女星的螢幕初吻，「因為入戲親的有點投入，但有一點害羞，不知王淨有沒嚇到。」

片中不少熱血打戲、飆車畫面，搭配電視版《鬥魚》主題曲〈Lydia〉，以及安以軒、藍正龍、張勛傑等人的畫面，絕對會讓影迷回憶起當年的熱潮，演員看到片中新生代男演員則都是「用命在演」，林柏叡被武術指導助跑踹飛，肩膀上的衣服還留下鞋印，殺青後胸口則都是內傷，還被中醫師問：「你是古惑仔嗎？」飾演「豹哥」的邱宇辰自首，為求表演真實，經常得真踢，開玩笑說：「我最熟悉的就是這一塊（胸口）！」

飾演阿奇的林輝瑝則是在開拍前排練時就「倒地」，林柏叡更形容他當時「全身冒煙」，相當賣命。另外，林柏叡和飾演「單子」的吳岳擎在高雄拍攝時是室友，他笑言對方經常陷入盤腿沈思，但2人會互相在屁股貼藥膏片，吳岳擎表示拍戲時經常不能用墊子，摔倒時屁股超痛，林柏叡則自曝：「連大便時坐下去都會痛。」該片17日上映。

(中時 )