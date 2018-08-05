林柏叡將異性螢幕初吻獻王淨 「入戲太投入」怕嚇到對方

林輝瑝（左起）王淨、林柏叡、虹茜、邱宇辰、吳岳擎出席《鬥魚》電影版台北見面會。（圖：多曼尼提供）

友善列印
中時

電影版《鬥魚》5日舉辦台北見面會，主演王淨、林柏叡、吳岳擎、林輝瑝、虹茜、邱宇辰與粉絲互動，該片今釋出最新預告，因戲結緣的王淨和林柏叡在片中飾演「小燕子」和「于皓」，一場深情吻戲，由於2人身高差將近30公分，王淨得踩在階梯才吻得到對方，她表示明明NG，導演還不喊卡，「至少多吻了10秒。」林柏叡則靦腆說這是和女星的螢幕初吻，「因為入戲親的有點投入，但有一點害羞，不知王淨有沒嚇到。」

片中不少熱血打戲、飆車畫面，搭配電視版《鬥魚》主題曲〈Lydia〉，以及安以軒、藍正龍、張勛傑等人的畫面，絕對會讓影迷回憶起當年的熱潮，演員看到片中新生代男演員則都是「用命在演」，林柏叡被武術指導助跑踹飛，肩膀上的衣服還留下鞋印，殺青後胸口則都是內傷，還被中醫師問：「你是古惑仔嗎？」飾演「豹哥」的邱宇辰自首，為求表演真實，經常得真踢，開玩笑說：「我最熟悉的就是這一塊（胸口）！」

飾演阿奇的林輝瑝則是在開拍前排練時就「倒地」，林柏叡更形容他當時「全身冒煙」，相當賣命。另外，林柏叡和飾演「單子」的吳岳擎在高雄拍攝時是室友，他笑言對方經常陷入盤腿沈思，但2人會互相在屁股貼藥膏片，吳岳擎表示拍戲時經常不能用墊子，摔倒時屁股超痛，林柏叡則自曝：「連大便時坐下去都會痛。」該片17日上映。

(中時 )

Darren和鍾瑶配成對！「實習當爸… 「毛弟」邱宇辰不做沒把握的事！…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。