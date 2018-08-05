「毛弟」邱宇辰不做沒把握的事！挑戰反派 哥哥王子P圖力挺

邱宇辰（中）在《鬥魚》電影版飾演豹哥，是片中的大反派。（圖：多曼尼提供）

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邱宇辰忍不住「驚嘆」哥哥王子的P圖功力原來如此強大。另外好友晨翔也玩了同樣貼圖，被毛弟戲稱是盜版的「阿抱」。（截自邱勝翊粉絲頁）

邱宇辰（毛弟）在電影版《鬥魚》中飾演反派，模仿《蝙蝠俠》系列中的小丑，演出「玩弄人心」的邪惡感，他表示出道10年來首度釋放「魔鬼」的一面，尤其過去有偶像包袱，此次終於做出自己都意想不到表情，但拍戲期間回去主持《娛樂百分百》時，情緒經常回不來，「我第一次覺得遊戲好無聊！」還被製作人說：「你可不可以開心一點，不要嚇到大家！」

邱宇辰表示接到邀請後掙扎了一星期才決定演出，「《鬥魚》是經典，很怕沒有經驗演不好！」他又不喜歡做「沒有把握的事情」，但幸好公司和各方好友鼓勵，他才決心接下挑戰。」現在回想，「很慶幸接到這個角色，因為角色讓我看到很不一樣的自己。」他認為每個人都有黑暗面，「剛好藉由角色把呈現內心黑暗、負面部分。」他也對成果頗滿意，「回想起來沒有覺得哪一顆鏡頭（畫面）不好。」

今參加電影見面會，哥哥「王子」邱勝翊也力挺幫忙P圖宣傳，不過邱宇辰表示，過去總是當弟弟，此次身為主演群中的「前輩」，戲裡戲外都變身「老大」，他表示如果有情緒比較重的戲，甚至請其他演員不要和自己打招呼，「就算打招呼我也不會回應！」不過一嗨起來就會找大家到房裡玩電玩、桌遊，王淨還爆料其實最投入遊戲的是邱宇辰經紀人，演員們也因此培養出好感情。該片17日上映。

(中時 )

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