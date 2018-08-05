洗不掉「洗腎王國」污名 去年10大花錢疾病出爐

健保署公布去年十大花錢疾病。（中時資料照片）

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衛福部健保署今（5）日公布去年10大最花錢的疾病排名（包含部分負擔），急、慢性腎臟病蟬聯首位，去年花掉健保新台幣503.63億元，其中多達8.7萬人的洗腎花費約433億元，再創歷史新高。

除了花最多錢的急性腎衰竭及慢性腎臟病之外，排名第2名的是口腔唾液腺疾病花掉443.23億元，排名第3的糖尿病耗費296.87億元，第4名急性上呼吸道感染花費253.66億元，這項就醫人數最多、達到1395.2萬人，第5名是高血壓的237.72億元。

其他花費第6至第10名的疾病依序為消化器官癌症、腦血管疾病、缺血性心臟病、流行性感冒及肺炎與思覺失調症及妄想性疾患，其中思覺失調症及妄想性疾患的就診人數13.4萬人最少，但是花費達127.04億元。

健保署副署長蔡淑玲指出，國內前10大疾病與先進國家的醫療花費排行差不多，主要與高齡化、生活飲食型態相關，包含腎病、癌症、肺炎、三高慢性病與心血管疾病等，隨著老年人口增加，花在醫療的費用也會增多。

由於三高疾病控制不良，持續惡化導致腎病發生，造成急、慢性腎臟病承擔後果，使得腎病就醫人數與健保費用居高不下，35.8萬人就醫卻要花掉503億餘元，所以多年來一直蟬聯榜首。

去年首度入榜的「思覺失調症及妄想性疾患」，蔡淑玲認為，過去國人對精神疾病認識不足、較少就醫，而且藥物副作用高、服藥順從性不高，不過，現在新藥物副作用低，使用人數增加，加上藥價昂貴，因而費用竄升。

(中時 )

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