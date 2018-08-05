美中貿易戰之外 川普是否會再發動貨幣戰？

2018年08月05日 21:32 中時電子報 盧伯華

美中貿易爭端爆發以來，人民幣貶值抵消了美國加徵關稅的效用，但美國對中國商品加徵更多關稅卻讓人民幣貶得更快，這對於想要以加徵關稅逼迫中國就範的美國總統川普而言形成兩難局面。美國金融界人士擔憂，川普是否有可能在發動貿易戰的同時，另外對中國發動一場貨幣戰呢？

跨國金融控股集團高盛公司（Goldman Sachs & Co.）的分析師們認為，人民幣快速貶值讓中國商品在美國市場仍具備相當強的價格競爭力，但美國商品在中國市場上的價格競爭力卻益趨薄弱，這使得川普必須對課徵更高的關稅才能達到讓中國屈服的目的。

衛星通訊社引述高盛分析師的話說，人民幣兌美元匯率從川普發動對中國的貿易戰的5月份以來，下跌幅度已超過7%，到達15個月的最低點，相比一年前下跌約5%。外匯交易商估計，如果人民幣持續下跌，可能會在今年底跌到1美元兌7元人民幣。這將是這10年來人民幣兌美元的最低點。就算2008年金融危機或2015中國股市崩盤都沒跌到這個地步。

高盛公司專家分析說，人民幣貶值迫使川普考慮進一步調高關稅稅率，但故意使人民幣貶值對北京並無益處。

分析師指出，人民幣匯率正好是在美國聲明加徵進口關稅後開始下跌的，因此兩者之間也存在一定的邏輯關係。川普政府可能會認為，北京故意讓人民幣貶值是針對美國提高關稅稅率的回應措施，但是眾所周知，弱勢人民幣將鞏固中國出口商的地位，使他們在國際市場上更富有競爭力。此外，由於美國商品在中國市場上的價格急劇上漲，將變得越來越沒有吸引力。

報導指出，分析師們不認為人民幣貶值是北京有意為之，而是客觀經濟因素造成。首先，不僅是中國貨幣，其它發展中國家的貨幣均對美元走低，而這與美元走強有關。許多投資者相信，今年春天美元匯率上升是短期現象。但美國經濟持續增長，今年二季度美國經濟增長率接近5%，打破預期。在經濟增長的背景下，美聯儲更積極上調利率，這當然導致美元升值。

此外，美元更多是因海外美國企業在稅務改革框架下把利潤抽回國內而上漲的。美中貿易戰確實壓低了人民幣，但這不是因為中國當局的行為，而是由於投資者們的情緒。投資者們依過去經驗認為，在美中貿易戰之後，中國的對外貿易將蒙受重大損失。

高盛分析師們指出，過去中國當局積極地干預匯率，但現在已不再這麼做了。因為把資源用在維持匯率上，不如用來協助出口企業，加上這場貿易爭端不知要持續多久，也不知美國還會有多少懲罰性措施，干預匯率並非明智之舉。

因此，目前人民幣的大幅貶值只是純粹的市場機能造成，中國現代國際關係研究院世界經濟研究所研究員陳鳳英也表示，人民幣無論如何都不會長期下跌，因為這確實對中國不利。

陳鳳英指出，人民幣貶值雖有利出口型產業。但卻構成對石油、鋼鐵等進口型企業的不利因素。如果人民幣長期貶值，可能反而影響人民幣的國際化進程。目前人民幣走低只是階段性的現象，就像美元升值也只是階段性的。因為美元已升值這麼多，如果川普政府希望擴大出口，美元就沒有理由持續上揚。

報導說，目前在經濟增長放緩的條件下，弱勢人民幣完全不適合中國。考慮到中國對油氣等進口能源的依賴度日益上升，人民幣貶值將增加企業支出，妨礙經濟增長。目前只有一個謎底沒有解開——中國在貿易戰中將採用何種回應措施來應對美國。但大多分析師的看法一致，那就是無論在什麼情況下，再對中國發動匯率戰對哪一方都毫無益處。

(中時電子報)