中美韓磋商　預計年內發表南北韓終戰宣言

2018年08月05日 21:48 中時 施施

在新加坡出席東盟地區論壇（ARF）的南韓外長康京和5日表示，在本次會議期間，南韓和美國及中國大陸三方正針對年內發表「韓朝終戰宣言」進行積極協商。康京和指出，陸方在落實各項協議上將持續發揮作用，在此過程中南韓扮演的角色也十分重要。

康京和表示，各方一開始就靈活討論發表終戰宣言的時間和方式，但目前尚不宜透露具體細節。她透露大陸積極歡迎韓朝、朝美峰會成果，也將在落實各項協議方面持續發揮作用。

有媒體問及，是否會在9月下旬的聯合國大會上發表韓朝終戰宣言，康京和回應，聯合國大會是個重要契機，但還有其他重要機會，各方將保持密切磋商，根據局勢進展，爭取在年內發表終戰宣言。

康京和也在歡迎晚宴上會晤北韓外相李容浩。她表示，雙方就朝鮮半島局勢變化與合作方案進行短暫交流。她認為，雙方都有坦誠交換意見，為在外交舞台上落實《板門店宣言》奠定基礎。期待韓朝外交部門為實現全面無核化、建立朝鮮半島永久和平機制加強溝通與合作。

此外，康京和4日也會晤了美國國務卿蓬佩奧，雙方就近期韓朝及朝美對話動向等交換意見。據了解，康京和在會談中就軍費分擔、汽車進出口等問題說明韓方立場。蓬佩奧回應，將與相關部門進行必要協調。會談中還商討了對朝制裁問題，雙方重申，在北韓拿出實質無核化措施前，將維持制裁，兩人也就韓朝交流時是否有必要將部分制裁視為例外進行了討論。

蓬佩奧與康京和一致認為，雖然解決朝核問題可謂困難重重，但為落實韓朝、朝美首腦會談中達成的協議，韓美應保持緊密合作。

(中時 )