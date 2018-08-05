高雄》韓國瑜組「韓多路志工團」 笑納老中青少世代

2018年08月05日 22:13 中時 柯宗緯

國民黨高雄市長參選人韓國瑜5日組成「韓多路志工團」以年輕人居多，74歲阿嬤葉永春在其中力挺。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜（第二排左三）5日成立「韓多路志工團」，與志工朋友自拍合影。（柯宗緯攝）

韓國瑜日前透過網路號召組成「韓多路志工團」，吸引上千人報名，最後過濾約200人，今（5）日進入第1梯次志工團培訓，年齡層橫跨老中青少等多個世代，從高中生、上班族到含飴弄孫的阿嬤都來力挺韓國瑜，當他最堅強的後盾。

「支持韓國瑜，或許是賭一把，但也是給高雄改變的希望！」台大政治系學生陳逸感嘆，民進黨在高雄執政20年，產業、經濟沒太大起色，像她這樣的年輕人，根本不願回來高雄工作，對於未來只有「悲觀」二個字。

陳逸說，高雄選民給人的印象是較深綠，更有人說「就算民進黨端一顆西瓜出來也會贏」，但她認為民主政治價值在於可透過選舉反映選民意見，而她眼中的韓國瑜是非典型政治人物，講話風格對年輕人來說有吸引力，翻轉對國民黨印象，更可為高雄帶來新氣象。

「看到高雄這樣的環境，難道覺得不用翻轉嗎？」26歲康維庭曾遊學美國、待過深圳一陣子，最近剛卸下台北寵物飼料公司一職，回到故鄉高雄，加入志工團為韓國瑜輔選。她認為，年輕人並非對政治冷漠，而是厭惡政治鬥爭，她感受到高雄滿街租售，民眾過得太辛苦了，想號召更多年輕朋友加入志工行列。

海科大學生陳致齊說，在網路上看到召募志工訊息，發自內心想投入活動，他說自身沒特別關注政治，也無特別政黨傾向，但他支持韓國瑜的理念，較能打動我的心。

74歲忠貞國民黨員葉永春說，從高中就加入國民黨，對這個黨非常忠誠，一家人都是黨員，現在雖然當阿嬤，要把時間騰出來照顧孫子，但看到活動報名來不及了，才臨時到場想加入志工團，相當認同韓國瑜有guts，更說隔壁支持民進黨的鄰居也力挺韓國瑜，直說「我挺人，不挺黨！」

(中時 )