守護孩子的「幸福時光」 高市社會局親子活動登場

2018年08月05日 21:53 中時 柯宗緯

高雄市社會局前鎮社會福利服務中心及前鎮愛群自治育兒資源中心，共同於4日舉辦「親子同樂—幸福時光」。（柯宗緯翻攝）

高雄市社會局前鎮社會福利服務中心及前鎮愛群自治育兒資源中心，共同於昨（4）日上午在愛群國小操場，舉辦「親子同樂—幸福時光」活動，設計有趣好玩DIY活動及闖關活動，共同編織社區安全網一起守護兒童，現場還邀請30攤社區居民參與市集展攤，吸引500多位親子踴躍參加，回響熱烈。

高雄市政府社會局率先全台開跑，整合警政、毒防、勞工、教育、衛生、民政與原民會等局處單位，全力支持中央「強化社會安全網」政策，共同建構安全防護網，社會局為宣導社會安全網的重要，由前鎮社會福利服務中心及前鎮愛群自治育兒資源中心，共同於4日在上午在愛群國小操場舉辦「親子同樂—幸福時光」活動。

活動結合愛群育兒資源中心、學校及在地社團資源，邀請快樂鳥故事劇場演出以113及鄰居如何協助受暴兒童為主的「我真的好愛好愛你」兒童劇，由高雄市輔育人員職業工會、燭光協會、警察局、南區家扶中心、靖娟兒童基金會等30個來自不同領域的團體展攤。

社會局表示，本活動以家庭、社區、安全三元素為設計主軸，由在地社區團體，邀請社區居民共襄盛舉，透過兒童劇、闖關遊戲及逛市集等活動，宣導兒童保護的重要性，做好預防的工作，以網絡力量，支持與照顧弱勢家庭，凝聚社區網絡支持系統，創造宜居安全與互助的生活環境。

社會局長副局長葉玉如表示，因應社會安全網的推動，高雄市已佈建14處社福中心，108年將再增設苓雅及新興等2處社福中心。在「整合服務體系」、「綿密安全網絡」及「單一受理窗口」等服務策略底下，強化社區預防功能、提升家庭支持量能，進一步構築更全面的社會安全網絡。因此，在社工人員深入各社區關懷弱勢家庭及特殊個案時，也能鼓勵其參與活動，藉由社區居民共同參與，將正能量注入弱勢家庭。

(中時 )