守護孩子的「幸福時光」 高市社會局親子活動登場

高雄市社會局前鎮社會福利服務中心及前鎮愛群自治育兒資源中心，共同於4日舉辦「親子同樂—幸福時光」。（柯宗緯翻攝）

友善列印
中時
高雄市社會局前鎮社會福利服務中心及前鎮愛群自治育兒資源中心，共同於4日舉辦「親子同樂—幸福時光」。（柯宗緯翻攝）

高雄市社會局前鎮社會福利服務中心及前鎮愛群自治育兒資源中心，共同於昨（4）日上午在愛群國小操場，舉辦「親子同樂—幸福時光」活動，設計有趣好玩DIY活動及闖關活動，共同編織社區安全網一起守護兒童，現場還邀請30攤社區居民參與市集展攤，吸引500多位親子踴躍參加，回響熱烈。

高雄市政府社會局率先全台開跑，整合警政、毒防、勞工、教育、衛生、民政與原民會等局處單位，全力支持中央「強化社會安全網」政策，共同建構安全防護網，社會局為宣導社會安全網的重要，由前鎮社會福利服務中心及前鎮愛群自治育兒資源中心，共同於4日在上午在愛群國小操場舉辦「親子同樂—幸福時光」活動。

活動結合愛群育兒資源中心、學校及在地社團資源，邀請快樂鳥故事劇場演出以113及鄰居如何協助受暴兒童為主的「我真的好愛好愛你」兒童劇，由高雄市輔育人員職業工會、燭光協會、警察局、南區家扶中心、靖娟兒童基金會等30個來自不同領域的團體展攤。

社會局表示，本活動以家庭、社區、安全三元素為設計主軸，由在地社區團體，邀請社區居民共襄盛舉，透過兒童劇、闖關遊戲及逛市集等活動，宣導兒童保護的重要性，做好預防的工作，以網絡力量，支持與照顧弱勢家庭，凝聚社區網絡支持系統，創造宜居安全與互助的生活環境。

社會局長副局長葉玉如表示，因應社會安全網的推動，高雄市已佈建14處社福中心，108年將再增設苓雅及新興等2處社福中心。在「整合服務體系」、「綿密安全網絡」及「單一受理窗口」等服務策略底下，強化社區預防功能、提升家庭支持量能，進一步構築更全面的社會安全網絡。因此，在社工人員深入各社區關懷弱勢家庭及特殊個案時，也能鼓勵其參與活動，藉由社區居民共同參與，將正能量注入弱勢家庭。

(中時 )

洗不掉「洗腎王國」污名 去年10… 慈濟「熊黛林」人美心更美 揪友…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。