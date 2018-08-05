慈濟「熊黛林」人美心更美 揪友集資捐款做公益

2018年08月05日 21:53 中時 柯宗緯

長相綜合影星熊黛林以及女子天團「S.H.E.」中的Selina，甜美臉蛋明眸大眼，卻為人謙虛行事低調，不僅孝順乖巧，還找朋友集資幫助弱勢，間接啟發好友們的善念，發揮青年力量善盡社會責任。（柯宗緯翻攝）

祈福音樂會除佛典目犍蓮救母的故事、經藏演譯「父母恩重難報經」外，數十位青年組成的靜思鼓隊，透過肢體揮灑年輕生命的彩筆，詮釋生命價值。（柯宗緯翻攝）

畢業名校會計系楊馥臻遺傳母親智慧與容貌，長相激似女星「熊黛林」，甜美臉蛋明眸大眼，堪稱是人生勝利組。由於父母從事補教業又是慈濟委員，家庭教育結合慈濟人文薰陶，楊馥臻不僅孝順更不吝於付出愛心，每月存竹筒捐善款外，號召友人一起募資做公益

「三高」除了用在健康與徵偶條件外，現在有新的註解，就是「顏質高、學歷高、愛心比人高」。

楊馥臻的父母本身顏質高，父親楊勝傑畢業於知名國立大學建築系，母親朱若梅則是另一知名國立大學外文系，兩人白手起家在大高雄地區開連鎖補習班，格外重視親子互動與孩子教育。

楊馥臻在父母的栽培下，養成閱讀好習慣，小學一年級接受外籍教師全程英語教學。總是名列前茅的她，就讀中學時，行孝的父母攜手走進慈濟行善，經常分享許多善孝道理與故事，偶爾帶著她參與茶會活動。

「母親對女兒的祝福，不是留多少財產，而是留德。」朱若梅與楊勝傑用身教言教培養女兒善念。楊馥臻從小耳濡目染，對人對小動物不吝付出愛心。

每月存竹筒捐善款的她，一次寒冬假日傍晚，不忍心讓賣菜阿婆冷到全身哆嗦，立即叫爸媽回頭，買下所有蔬菜，讓老人家早點回家，甚至找朋友集資幫助弱勢，間接啟發好友們的善念，發揮青年力量善盡社會責任。

天生美人胚子的楊馥臻，有人說她像女子天團「S.H.E.」中的Selina，也有人說她像影星熊黛林，才貌兼具，人生可說一路順遂，個性卻謙虛行事低調，知書達禮孝順祖父母，外地求學與任職於知名會計事務所期間，總是打電話關懷奶奶，後來回家幫忙父母打理補習班財務，每逢週日親子家庭日或全家安排外出活動，楊馥臻第一個想到的，還是疼愛她的奶奶。

投入慈濟志工多年的朱若梅，希望女兒能一同走在修行道路，為女兒捐榮董，接棒行善行孝，發揮語言專長加入慈濟外語隊外，今年七月鼓勵她參與高雄靜思堂2018年七月吉祥祈福音樂會演出。飲食清淡，長年初一、十五與早晨茹素的楊馥臻，跟著父親報名經藏演繹。第一天參與練習，聽師姑們說入經藏期間要齋戒，她當天開始直到演出結束全日素齋。

人美心更美的楊馥臻說，孝順跟做好事是不分性別、年齡，她很開心父母走進慈濟，全家更加懂得惜福知足再造福，自覺因緣俱足入經藏演譯，楊馥臻感謝父母給予她幸福甜蜜的家，希望能將這份幸福與愛，分送給更多需要幫助的人。

慈濟基金會表示，農曆七月是佛教教孝月，百善孝為先，在忙碌的生活中，然而現代社會多數人生活壓力大，生活步調緊湊，因此有時忽略對父母的關懷，高雄靜思堂連續三天舉辦六場七月吉祥祈福音樂會，分享佛典目犍蓮救母的故事。與父母共同投入經藏演譯的楊馥臻，邀大家除了孝順要及時之外，也要在各自的職分上盡心盡力，報答親恩。

(中時 )