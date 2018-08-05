人民幣狂貶 陸央行官員：破7是心理關口

5月以來人民幣快速貶值，令許多大陸企業措手不及。（圖／中新社）

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中時電子報

人民幣數月來跌跌不休，讓許多持有人民幣資產的民眾相當擔憂，市場對於人民幣匯率會不會「破7」（1美元兌7元人民幣）也議論紛紛。央行官員表示，中美都不希望人民幣大幅貶值，目前人民幣應該不會破「7」，因為這是一個心理關口。

陸媒《經濟觀察報》報導，人民幣兌美元即期匯率自4月初的6.27一路貶至8月初的6.88，貶幅逾9.7%。8月3日晚間7點，大陸央行官網發文宣布調高遠期外匯交易風險準備金率從0調整為20%，市場解讀為大陸央行此舉讓空頭交易成本提高，顯示大陸央行態度偏多。消息一出，人民幣在岸、離岸交易皆呈現上漲。

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該報引述一位接近大陸央行人士的話說，「管控和引導好市場預期是當下的關鍵，一旦預期失控，將大大擠壓央行的政策空間！」

大陸央行參事盛松成表示，實際情況是，中美都不希望人民幣大幅貶值；亦不存在所謂的均衡匯率——這是個事後的概念。近兩年持續研究和分析判斷匯率走勢的他認為，目前人民幣不會破「7」，因其是一個心理關口。

中銀香港首席經濟學家鄂志寰分析，中美貿易摩擦升溫，提升了外圍環境的不確定性，企業信心受到一定影響。在美聯儲加息如期推進的背景下，市場對央行貨幣政策邊際趨鬆的共識亦是人民幣走弱的原因之一。

一位資金外匯交易人士稱，此輪貶值是境內外市場因素的綜合反映，並非央行刻意引導，可以看作央行對匯率波動彈性容忍度增加，長期來看，上下的波動幅度還會進一步加大。有別過往，這次似乎市場與大陸央行都在試探彼此對匯率風險的承受度。市場相信，必要時央行會出手干預，且未必需要動用外匯儲備。

盛松成認為，匯率貶值會帶來很多問題。一是資本外流壓力增大，還有損大國形象，更加容易使貿易摩擦升級。二是淨出口對經濟增長的貢獻已十分有限，沒有必要通過貶值促進出口來拉動經濟。

彭博經濟學家陳世淵認為，政治局會議要求穩定金融，未提及人民幣匯率，說明決策者對人民幣匯率暫時持有開放的態度。而且提及的穩外貿，恰好是市場推動匯率走低後的附帶結果。「未來匯率應該會繼續比較自由波動，但是較大的波動，比如低於7／美元，可能會引起政策的重視。」陳世淵說。

(中時電子報)

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