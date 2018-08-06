傳統蟹籠誘捕 友善漁法需鼓勵

年年有蟹慶豐收

友善列印
中時電子報
綜合報導

新北市優質水產品品牌「萬里蟹」已成立7年之久，在品牌成立之前，全臺便有捕蟹產業，然而新北捕蟹漁民一直秉持著友善海洋、重視生態的籠具漁法捕蟹，這類捕撈方式，需要你我的鼓勵才能長久永續發展。

捕蟹漁法很多樣，友善環境最重要

萬里蟹是三種海蟹統稱的品牌，是萬里漁民辛苦捕撈上岸的花蟹、三點蟹與石蟳；在臺灣，較常見捕撈螃蟹的漁法（捕撈漁獲之法）為刺網、拖網及籠具，相較於刺網及拖網，籠具是籠子內放入誘餌，吸引螃蟹鑽進，囿於習性無法自行爬出而捕獲，漁船只要回收籠具即可，捕獲到的螃蟹存活率高且外觀完整沒有受傷，價格也相對較好，萬里資深捕蟹漁民郭家全表示，萬里漁民以施放「蟹籠」來誘捕螃蟹，是強調專業而不破壞海底地形及回收效率較高的省力友善漁法，萬里漁民在收獲螃蟹時，還會篩選掉抱卵母蟹跟較小隻的幼蟹，為維護海蟹生態盡一分心意。

捕蟹人的智慧：蟹籠
萬里蟹：花蟹

新北市漁業處表示，市府為了萬里蟹永續利用，積極配合中央「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」等漁業管理相關規定，定期派員前往漁港稽查萬里蟹卸貨情形，觀察漁民有無違規情事，亦會調查萬里蟹價格，維護漁民及消費者權益，以求萬里蟹資源及產業都永續發展利用。

(中時電子報)

螃蟹在蟹籠內之狀態
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