天津濃濃台灣情 無聲溫馨餐廳用心做出好味道

榕心廚房用心做好台灣味道，讓天津人感受溫馨美味。

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中時電子報
綜合報導

在天津有這麼一家特殊的餐聽。走入餐廳，您會看到玻璃窗上貼著醒目的提示：店內有部分聾啞人士為您提供服務。走進餐廳，雖然沒聽到“歡迎光臨”的招呼，但您可以感受到有這麼一群用燦爛笑容回應顧客的服務人員。而這兒就是榕心廚房。

這是一家由台灣青年夫妻杜羽和杜文凡夫婦赴天津創業的台灣道道地地的餐廳，說起了當初來到天津創業的點點滴滴，兩夫妻還是感觸頗深的，丈夫杜文凡表示最初來到大陸，首站則是選擇了廈門，但因地緣的相近性，使得夫婦倆的餐廳不具備競爭優勢，透過親人介紹，並考察了全國各地後，選擇落戶天津。創業初期，很多人都會遇到接地氣的問題，因為口味上的因地制宜，對餐飲者也很重要。太太杜羽則表示菜色口味由原本靠台灣傳統口味的甜轉為更符合當地口味的菜色，對餐廳整體生意有大幅的提升。對他們夫妻倆現在來說，天津儼然已經是他們的第二故鄉，有著濃濃的情感。

杜文凡用心親自挑選每個食材，讓天津人感受道地到台灣味。

至於為什麼當出聘用聾啞員工，杜羽夫婦是這樣子說的，其實一開始也擔心過溝通的問題，但透過手把手地指導操作，慢慢的熟悉之後，漸漸的第一位聾啞員工熟悉之後，也透過用心的傳遞，慢慢的開始指導其他的夥伴。也因爲其他客人的好奇，夫婦倆還在餐廳舉辦過手語教導活動，讓更多的人明白如何與聾啞人士互動。

兩夫妻表示杜在天津，他們遇到了很多好心人，天津人的熱情好客，讓他們減少了在異鄉打拼的孤獨之感。。如今，兩夫妻在天津的事業已經穩定了，小孩也都在身邊。「我覺得當初來天津是正確的選擇，我在天津挺好的。」杜羽說。

(中時電子報)

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