外航改名「中國台灣」 交通部擬不靠空橋反制

2018年08月06日 01:16 中時 王思慧

大陸民航局日前要求外籍44家航空公司，要求將「台灣」改為「中國台灣」，在上月25日前，已全數更改完。交通部長吳宏謀表示，將會有「反制作為」，考慮針對冠名「中國台灣」的航空公司，不能靠空橋、調整時間帶等做法反制。至於未冠上「中國」航空公司，則預計會有降落費等優惠措施。

吳宏謀表示，大陸對我方不友善，台灣是主權國家，「一定會做出有效反制作為」，否則外籍旅客在看到航空公司的「中國台灣」時，不清楚在哪裡，是不能接受的，對外籍旅客來講也不公平。

交通部正研議反制策略，吳宏謀說，不靠空橋、調整時間帶等，都是其中的討論做法，目前不確定會不會實施，可能會有不同階段的方法，預計會在本周跟外交部、國安會研議，有確實的結果會再對外說明。交通部強調，不管採取何種作法，對我方可能也會造成傷害，因此會審慎評估。

除了懲罰，交通部也將擬對未加「中國」，將「台灣」改成「台北」等技術性忽略的航空公司，研擬要給予將落費、設施使用費減免優惠。

至於反制措施有可能害搭機的國人，吳宏謀表示，這點可再好好討論。且航權一般都會兩國對飛，國人仍可搭長榮、華航。交通部會要求各國調整，並強調這是全世界消費者的權益，不能讓人混淆大陸與台灣。

目前共約40家外籍航空定期飛台，有的航空公司將台灣更名為「中國台灣」、「台北，中國」，還有航空公司只列「台北（Taipei）」，或是乾脆把大陸北京、上海的「大陸（CN）」拿掉，兩岸都不得罪；還有航空公司把國家名稱忽略，將台灣列在東北亞區。

交通部民航局表示，最後決策在交通部，是政策上的決定，目前不方便說明。

(中時 )