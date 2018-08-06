「舞」夠厲害！台中國際街舞賽12國高手飆舞

2018年08月06日 03:27 中時 盧金足

台中市國際街舞運動邀請賽，吸引來自美、法、英、日等12國近450名高手飆舞競技。（圖／台中市府提供）

台中市國際街舞運動邀請賽於4、5日兩天在台中市政府前廣場登場，吸引來自美、法、英、日等12國近450名舞林高手參賽，美國曾任國際巨星瑪丹娜的指定舞者King Charles、法國剛拿下歐洲舞蹈指標競賽Summer Dance Forever Hip-hop冠軍的ICE-E等人也不辭千里擔任評審。5日晚上由台中市長林佳龍宣布Poppin項目冠亞軍，頒發獎狀給冠軍團隊「Fiya House」。

林佳龍強調，「一個沒有街舞的城市，就不是國際城市」，期待打造街舞友善城市，透過街舞競賽，將台中行銷國際。

「Battle-Ism 台中市國際街舞運動邀請賽」今年邁入第5屆，由市府運動局與颶風動態藝術有限公司共同舉辦，分為Hip Hop與Poppin(機械舞)2項，並分2天舉行，吸引來自法國、加拿大、美國、日本、比利時、南韓、荷蘭、英國、義大利、菲律賓、新加坡與台灣等12國，近450名選手參加團體賽與個人賽，連著2天的精彩賽事也吸引超過3000名觀眾參與。市議員曾朝榮也到場同樂。

林佳龍表示，2年多前，他曾經說過，「一個沒有街舞的城市，就不是國際城市。」街舞是一個國際語言，而台中是一個國際城市，透過舉辦街舞競賽，讓全世界街舞愛好者來到台中互相交流，也更認識這座城市，將台中行銷出去，期待台中成為對街舞友善的國際城市，不僅在市政廣場，而在台中市的每一個角落。

台中市不僅是舉辦街舞比賽，這幾年來也做了很多友善的練習與比賽場地，可以讓年輕朋友展現街舞才能，透過這次的台中國際街舞邀請賽，讓美國、法國、英國等各地好手齊聚一堂，相信不只可以提倡街舞運動，也對台中的城市行銷很有幫助。

市府運動局指出，這次賽事的Hip-hop項目邀請來自美國曾任國際巨星瑪丹娜指定舞者King Charles、法國剛拿下歐洲舞蹈指標競賽Summer Dance Forever Hip-hop冠軍的ICE-E，以及日本已創團16年D' OAM的Kyogo，擔綱評審；Poppin部分

，則邀請美國草創的街舞界全能神話舞者Mr. Wiggles、美國舞者Poptart和法國資深Popper Walid擔任評審，比賽精彩無比，魅力十足。

比賽結果出爐，各組冠軍：Hip Hop團體賽為法國、比利時舞者所組成的「Team Europe」；Hip Hop個人賽由來自法國Jimmy；Poppin團體賽為來自英國的「Fiya House」；Poppin個人賽為來自法國的Creesto。

(中時 )