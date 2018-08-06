老婆抓猴偷腥夫 苦無證物卻見床單濕答答

2018年08月06日 02:12 中時電子報 吳家詮

北部地區一名已婚男子，背著老婆在外認識一名「小三」，不但經常相約吃飯，還在外過夜沒有回家，因此被他太太察覺有異，其妻有次跟蹤他們二人到一家商務旅館，在隔壁房忍受監聽自己丈夫與小三的「嘶吼哀嚎」，等待時間成熟報警衝入屋內「捉猴」，雖然丈夫與該女衣衫不整，但是現場只有一個保險套空盒子，找不到其他使用過的「證物」，正愁沒有具體「證物」可提告時，人妻的眼光瞄到床單濕了一大片，如獲至寶般拍照，並向旅社取得「證物」，經化驗果然在床單上採得「小三」和丈夫的檢體，順利提告妨害家庭。

據警方側面了解，這名人夫帶著小三到旅館偷情，當警方敲門時，已經「熟門熟路」將使用過保險套和衛生紙處理乾淨，但是，因「小三」女子似乎體質關係，在兩人男歡女愛到最頂點時，噴出來的體液弄得床單濕答答，不及「善後」，而被男子的老婆發現，鐵證如山，立即拍照、取證。

據《蘋果》即時報導，偷腥男與妻子結婚多年，卻背著妻子在外與1名年紀相仿的女子交往，老婆發現丈夫每次看手機都偷偷摸摸，總覺得有鬼，在明查暗訪後發現丈夫有小三，為了要找到2人偷情的證據，於是扮起偵探調查。

終於，憤怒的人妻發現丈夫要帶著小三去參加一場餐敍，直覺2人吃完飯一定會續攤，等待丈夫出門後，她偷偷前往餐廳外等候。果然當2人用完餐後，就直奔台北市忠孝東路上的商務旅館登記入房，而吳妻在2人進去後，也悄悄入住到2人的隔壁房耐心等候，並監聽隔壁房裡丈夫與小三的一舉一動，等候時機到來立即報警捉姦，果然見到丈夫與一名女子衣衫不整的房間裡。

這起妨害家庭案子在濕答答床單「鐵證如山」之下，丈夫與「小三」女子都坦承有親密行為，同時為此事與「抓猴」的人妻達成和解，簽保密條款，因此被告男的老婆主動撤回告訴，檢察官不起訴處分。

(中時電子報)