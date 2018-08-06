遙想歷史看未來！以花東看中正紀念堂轉型

2018年08月06日 03:33 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

中正紀念堂會變得怎麼麼樣？文化部推動中正紀念堂轉型，自去年12月起策辦以審議式民主機制的願景工作坊，期望促成細緻的社會討論及公民參與，搭建理性對話平台。中正紀念堂是全國性的藝文設施，為擴大徵集各地民眾的意見，第8場願景工作坊於4日在花蓮文化創意產業園區登場，20名參與者大多來自花蓮、臺東，包含大學生、軍職人員、餐飲業者、民間團體等多元背景；或因關注轉型正義的議題，或因曾在臺北求學、工作，對於中正紀念堂的未來發展有所想法，因此報名參與今日的工作坊。此外，本次活動協辦單位促進轉型正義委員會，也有研究員全程列席參與旁聽。

為使花蓮場的參與者對於中正紀念堂轉型的議題更有臨場感，執行團隊除了在議題手冊增加呈現花蓮的二二八受難者故事，也運用網路地圖的虛擬實境導覽。引領參與者自捷運中正紀念堂站的5號出口，沿著長牆來到自由廣場牌樓，可看到園區內有三棟明顯的建築物，包括國家音樂廳、國家戲劇院及中正紀念堂，從視覺上即可感受到園區內的藝文使用功能。繼續往前穿越學生、民眾慣常練舞及活動的廣場，而後沿著民主大道一路往堂體邁進，緩步走上階梯，進入四樓的銅像大廳。執行團隊也在各分組準備手繪海報，呈現中正紀念堂園區平面圖及主堂體分層空間用途，讓參與者聚焦討論。

為促成參與者的知情討論和多元思考，願景工作坊安排歷史經驗各異的白色恐怖受難者家屬及退伍老兵分享生命故事，並邀請學者專家引言有關轉型正義、歷史和空間的各種觀點。首先是花蓮在地受難者家屬張安滿先生，從臺灣近代史切入，說明二二八事件的形成背景，提到在鳳林行醫的祖父張七郎和父叔受難之後，近30年來的社會氛圍轉變及心理感受，建議未來以展覽呈現歷年政權變化及人權壓迫史。年紀將近百歲、不便到場的中華黃埔四海同心會顧問陶士君先生，則以執行團隊事先採訪的影片，闡述自身顛沛流離的生命故事，並分享從軍歷程中對於蔣中正總統的觀察及認識。

今日的講座邀請任職國史館、現為臺大歷史系博士生的吳俊瑩先生，以諸多歷史檔案資料講述「二二八事件」與「白色恐佈」的差異與連續性，並說明中正紀念堂原初興建啟用的背景，作為思考未來轉型的參考，同時鼓勵大家去白色恐怖綠島紀念園區瞭解人權迫害史。

台灣歷史遺址及紀念館設計者曹欽榮先生，透過呈現白色恐怖綠島紀念園區、中正紀念堂的空間及相關展覽、活動的影像，讓大家瞭解這些空間的過去及現在，並思索未來；曹先生也以馬德里烈士谷、洛杉磯寬容博物館等地的威權空間轉型及人權類型博物館為例來說明，空間在人的使用過程中被賦予意義，而意義在時間流動中被扭轉，期許臺灣做好轉型正義。

下午場的分組討論主軸，從探討中正紀念堂下一階段的整體功能定位出發，思索如何看待威權象徵，以及如何意識並觀照到社會不同立場者的感受。部分參與者表示，在台北求學時，因愛好藝文活動，常到中正紀念堂一樓去看展覽，但從未進到四樓大銅像的空間。

有人建議中正紀念堂未來若要轉型，建議可策劃常設展，專注呈現臺灣近代史的轉變，這是目前其他博物館少有的主題。參與者綜合分享今日討論的意見，多認為不用大幅改變既有建築物，而是深化功能，例如成為大型森林公園、藝文特區、立法院、民主人權園區等。

(中時電子報)