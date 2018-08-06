可食地圖資訊豐！讓你都市當農夫吃健康

2018年08月06日 03:56 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

想要吃健康美味的蔬菜也能在自己家屋頂種！為達到空間活化利用、綠美化環境及推廣都市農耕的多元效益，新北市政府自103年開始積極推廣可食地景，以「種植可以吃的植物」且「兼具景觀效果」的種植方式綠美化市容，並將相關資訊登錄於網頁上，讓有興趣參觀或參與的民眾，都能夠即時查詢相關資訊！

現在只要上網搜尋「新北可食地圖」，就可查看全新北的可食點位。新北可食地圖將非營利為主的社區、鄰里及學校等種有可食植栽的點位呈現於網頁內，目前已登載總計505處資料，並隨時更新。網頁提供簡便的介面顯示可食點位詳細的位置，只要點選後便可以進入該點位的介紹頁面，了解現況照片、認養單位、認養人數與簡介。民眾不僅可以作為自行建置可食地景的參考，也可以與認養單位聯繫，加入共同維護可食地景的行列。

可食地圖也可以依照區域與空間類型分類查詢，新北可食地圖將點位建置類型區分為社區中庭、露台屋頂、鄰里開放空間、機關學校等4大類型，民眾可以依照參觀或參考的需求搜尋適宜的可食地景點位，甚至進一步利用地圖規劃「新北可食地景之旅」，深度探訪新北市之美。

除了可食地圖外，民眾所關心建置可食地景所需要的資訊，在網頁上也一應俱全，不僅提供了適合於可食地景種植的蔬果種類，也詳細記錄了蔬果的栽種要點、植栽特性、栽種步驟，以及動態的教學影片與種植指引圖說，同時網頁內的問答集也收錄了資材取得及病蟲害防治等資訊，讓初步接觸可食地景的民眾也能輕易上手。

(中時電子報)