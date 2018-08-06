8月6日三大報頭條要聞

2018年08月06日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●藍綠惡鬥，讓人民無色覺醒!根據旺旺中時媒體集團最新民調，2020年總統大選，民進黨若由賴清德參選，支持度勝過蔡英文，國民黨則由朱立倫勝出，但台北市長柯文哲如挑戰大位，無論柯賴朱，或柯蔡朱三人對決，柯文哲的支持度與看好度都居冠，已然成為「台灣最大尾」。

●大陸民航局日前要求44家外籍航空公司，將「台灣」改為「中國台灣」，在7月25日前，已全數更改完。交通部長吳宏謀昨強硬表示，政府將會有「反制作為」，考慮針對冠名「中國台灣」的航空公司，不准其航班停靠空橋、以及調整時間帶等做法反制。至於未冠上「中國」航空公司，則會減免降落費等設施費用等優惠措施，作出差別待遇。

●金門自大陸晉江引水工程昨正式通水。若真正自泉州引水1度成本約45.5元台幣，但按2015年簽訂的引水協議供給金門的水費5年內每度9.86元，比台灣自來水費1度平均約11元還便宜。不過，金門縣議長洪麗萍昨赴泉州參加陸方通水典禮時，仍藉機向大陸國台辦主任劉結一喊話，表明希望水費再打折扣。

●來台發展的日籍男藝人，前天晚間在文山區住處照護4個月大女兒時，2度因撿東西及泡奶致女兒滑落，他要撈起女兒時，卻一時心急將女兒猛撞其肩鎖骨，造成女兒額頭、前鼻樑嚴重撞傷，雖將女兒送醫急救，但女兒命危。警訊時，男藝人因在父親節前夕，不慎造成女兒命危，自責不已，數度痛哭失聲，與妻子相擁而泣。警方將函送台北地檢署偵辦。

◎旺報

●兩岸正式通水!由兩岸合作從福建引水到金門供水工程，5日上午在大陸通水典禮上，大陸國台國台辦主任劉結一表示，兩岸關係好，台灣百姓才會好，要為金門鄉親在內的台灣百姓謀福祉，遺憾的是台灣「某些人」出於陰暗政治目的，竟對老百姓提早解決吃水、用水問題橫加阻撓、無理取鬧，這種背離民心、民意行為必然會自食其果。

●「聯繫客服、告知作業類型、確定價格、郵寄作業、支付金額、開始代寫、完工郵寄。」這是大陸一家代寫作業網站公布的操作流程，並稱「專業代寫小學、初中、高中各科作業，正確率80%以上。」在新浪微博、百度貼吧等多家平台上，都可找到這種代寫暑假作業的廣告，依類型不同，收費標準也不同。如果想「插隊」，則需另外加價。

●隨著國際貿易戰的持續紛擾，全球股市波動加劇，資產的安全性成為市場資金重要考量因素，而由於中國債市與國際市場連動度相對較低，在中美貿易緊張持續升溫之際，陸股承壓，投資專家建議以股債兼具的投資組合，穩健參與中國市場的投資契機。

●中美貿易協商衝突升溫，台股上周一度重跌，幸周五（8/3）蘋概股受蘋果股價上漲激勵，重點權值止穩走揚，加權指數終場上漲82點收11,012點，續站「萬一」高檔。加權指數本波上攻主要由半導體權值漲勢所帶動，被動元件族群修正劇烈，但占指數權重不大，且自族群撤出的資金有轉進權值、傳產股現象，皆有助於指數走勢。

◎工商時報

●股王大立光昨（5）日公告7月營收達53.29億元，不僅比前月大增18.2％，也比去年同月成長19.6％，遠優於外界預期的「1成左右水準」，並寫下去年12月以來的近8個月新高。展望後市，大立光評估8月份的營收將更優於7月，這也意味著大立光今年以來的累計營收年增率，也將從8月起首度翻正，展現「後發先至」的力道。

●晶圓代工龍頭台積電昨（5）日公布電腦病毒感染事件的影響，預估第三季營收將減少約3％，毛利率的影響約為1個百分點。以台積電預估第三季營收介於84.5～85.5億美元來計算，將影響營收約2.5～2.6億美元，約折合新台幣76～79億元。

●中美貿易戰愈演愈烈，美國總統川普顯然無懼中國，昨（5）日繼續在推特上放話挑釁，稱美方的報復性關稅政策已然收效，讓中國股市在過去4個月內狂跌27％。反觀美國的經濟和股市都較以往更強勁，強調「We are Winning（我們正在贏）」，這也將增添美方在與中方談判的籌碼。

●國發會代外國商會向勞動部提出申請，擬將薪資水準在公司前15％的具管理職勞工將納入責任制勞工，排除《勞基法》工時與例假日的限制。勞動部預計將在9日上午進行討論，屆時若通過，粗估全台有7萬名白領高薪勞工將受到影響。

(中時電子報)