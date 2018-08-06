網友對民進黨不公平？人渣文本一句話打臉別裝了！

2018年08月06日 07:40 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

近來，許多民進黨政治人物似乎感嘆自己遭網路霸凌，如民進黨籍台北市參選人姚文智就曾在廣播節目上說對網友的霸凌已經習慣了。對此，筆名「特急件小周的人渣文本」輔大教授周偉航表示「網友對民進黨政治人物不公平？那傳統媒體有用檢視柯文哲的方法與標準來檢視賴清德的話嗎？別裝了」。

近來，在許多親綠政論節目或是廣播節目上，綠營名嘴或是政治人物都會覺得自己委屈，受到網友的霸凌，更斥責許多網友是受到假新聞或是不實消息的誤導所致。姚文智日前更因「抱貓姿勢錯誤」和「太太懷孕曾將貓送養」的言論，慘遭網友攻擊，讓他在廣播節目上無奈表示自己很愛貓，對網友的霸凌已經習慣了。

不過，周偉航於臉書PO文表示，「網友對民進黨政治人物不公平？那傳統媒體有用檢視柯文哲的方法與標準來檢視賴清德的話嗎？別裝了」。網友也紛紛回應，「我們還沒有用名嘴對柯文哲的方式對付你們咧，只是翻出證據你們就受不了喔」、「民進黨的公平不是民進黨的公平」、「2014/2016網友也對國民黨不公平啊，網友怎麼幫民進黨上位，垃圾」、「支不支持柯是一回事，但DPP要把人當笨蛋，那找罵也是理所當然的事」，更有網友回應周偉航「有啊，所以賴清德躲起來了」！

(中時電子報)