為何泛綠陣營三個月內崩盤？網友回應一針見血

圖為2016年總統當選人蔡英文進行謝票之旅，與大批支持者握手致意。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

年底選舉腳步近，許多民調都看衰綠營，外界關注蔡政府執政下，會對縣市長選舉造成多大影響。有一名網友說，他把三個月一無所知的資訊都看完，大呼為什麼民進黨可以把一手好牌玩到這樣？有網友則在底下回文「因為選民不瞎」。

蔡政府執政兩年來，推出的政見始終不得民心，導致支持度下降，向來被認為是鐵票倉的高雄更曾出現餐廳掛出「民進黨不倒 經濟不會好」海報，引發外界議論。綠營色彩的新台灣國策智庫日前公布「2018縣市長、議員選舉與2020總統大選」選情評估民調結果，支持國民黨29.9%勝過民進黨22.9%，民進黨只在台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、新竹市勝出。

有網友在PTT發表「怎麼三個月不見，泛綠陣營慘到如此地步？」一文，他說因為他是考生，所以對於最近三個月發生的時事、新聞都是空白的。他說去年勞基法修惡時候，大概是他最後關心時事的時間點，往後就瘋狂K書準備考試。他提及被吳音寧和陳吉仲波及到的泛綠，「最不該出現的是為什麼會有姚文智這傢伙，而且比勝文更誇張的敗票天才」。他直呼他現在腦袋好混亂，三個月一無所知的資訊都擠進來，快爆炸了，「為什麼民進黨可以把一手好牌玩到這樣」。

對此，網友則在底下回文表示「因為選民不瞎啊」、「三個月過去 一切都風雲變色」、「三個月前 白綠還在開開心心的談合作 三個月後風雲變色」、「民進黨還一直以為自己是改革年金流失選票，年金改革會不爽的大部分本來就是不會投民進黨的」、「因為三個月前還沒有分手」、「因為民進黨派了一個智缺出來當主將」，也有網友開玩笑表示「不要補檔，反正這些事真的不重要，記得投票就好了」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

網友對民進黨不公平？人渣文本一…

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