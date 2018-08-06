2020年挑戰小英 綠營議員：吳敦義支持度不到朱立倫1／3

2020年想挑戰小英總統大位，吳敦義（左）被看壞支持度僅朱立倫（右）三分之一。（本報資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

儘管執政滿意度持續下滑，尤其兩岸政策不受支持，現任總統蔡英文仍然是目前代表民進黨再戰2020不二人選。至於藍營由誰出馬挑戰小英，民進黨前桃園縣議員梁新武指出，國民黨前主席、新北市長朱立倫機率最高。

梁新武表示，上月底的《美麗島電子報》民調顯示，有46.3%民眾贊成在「兩岸同屬一中」的前提下和對岸談判，比起一年前的民調（36.2%贊成）高出一成，這雖然給了蔡英文很大壓力，但民進黨2020還是會由蔡英文繼續拚連任。

就在美麗島民調發布後第二天，《新台灣國策智庫》民調也指出，蔡英文滿意度僅剩31.1%，不滿意度54.8%。如果馬英九和蔡英文競選2020年總統，馬以40.8%贏過蔡的39.5%。若以賴清德和蔡英文相較，賴的支持度有48.6%，大勝蔡英文的23.4%。此項民調被解讀為扁系智庫拿賴清德來修理蔡英文。

因為違紀參選首屆桃園市議員而遭民進黨開除黨籍的梁新武在接受中評社訪問時表示，蔡英文眼前最大困境，就是獨派藉由挺行政院長賴清德來逼宮，讓她不要連任，但是蔡找陳菊接總統府秘書長，證明她還是要拚2020。

梁新武指出，對獨派來說，最不滿意的恐怕是陳菊接府秘後對於陳水扁特赦態度變保守，不像她在高雄市長挺扁立場清楚。獨派大動作挺賴清德，但賴自知任何動作在黨內會被放大檢視，才會公開力挺蔡英文選2020。

至於2020國民黨會派誰迎戰蔡英文？梁新武看好朱立倫，因為朱曾在桃園擔任將近八年縣長，有地緣關係，更重要是幾個民調顯示，朱立倫還是還是最強。現任國民黨主席吳敦義支持度恐怕不到朱立倫的三分之一，即使2018選舉國民黨繳出漂亮成績單，但是六都有四都市長參選人跟朱有密切關係，對吳敦義當然有壓力。

(中時電子報)

文章來源：中評網

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