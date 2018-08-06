「牧客木瓜牛奶」鮮甜香濃又可口 超級好喝

2018年08月06日 09:06 中時 楊樹煌

▲「牧客木瓜牛奶」埔里旗鑑店老闆王建葦（左）和店長，該店堅持每杯木瓜必以磅秤定量，糖汁和牛奶以電腦精準控制，讓每杯木瓜牛奶品質絕對一致。（楊樹煌攝）

▲牧客木瓜牛奶堅持現點現打，鮮果汁鮮甜香醇又濃郁。（楊樹煌攝）

▲牧客木瓜牛奶現點現打果汁，精心設計的外帶杯與手提袋。（楊樹煌攝）

▲「牧客」以他們最自豪的台灣紅肉網室木瓜作為LOGO品牌，就是要讓顧客知道，他們的木瓜牛奶最道地、香醇濃郁又可口。。（楊樹煌攝）

木瓜牛奶就是以木瓜和牛奶為主要食材的飲料，但要喝到香醇、濃郁的木瓜牛奶，在南投縣最負盛名的還是「牧客木瓜牛奶」，喝過的人無不讚不絕口，並讚嘆「超級好喝、第1次喝到這麼好喝的木瓜牛奶、食材新鮮，口味更是香濃」。

「牧客」木瓜牛奶埔里旗艦店老闆王建葦，鑑於南投縣缺乏健康鮮果汁飲料專賣店，決定和南投旗艦店陳店長共同在埔里、南投自創品牌，以「milk」諧音，取名「牧客」，並以他們最自豪的台灣紅肉網室木瓜作為LOGO品牌，就是要讓顧客知道，他們的木瓜牛奶最道地、香醇濃郁又可口。

牧客木瓜牛奶創業4年多，深受廣大族群們喜愛，並獲客人極高評價，天天吸引愛喝木瓜牛奶的饕客湧至，大排長龍耐心等候，就為了要喝到真正現代健康概念的完美滋味以及純天然細緻可口的鮮木瓜牛奶。

牧客木瓜牛奶埔里旗艦店老闆王建葦透露，牧客使用的木瓜，是採網室栽培的台灣紅肉木瓜，搭配該店從紐西蘭獨家進口的牛奶，尤其砂糖，一定用手工熬煮，同時每杯的木瓜和牛奶量，均經磅秤定量，以電腦精準控制，讓每杯木瓜牛奶品質絕對一致。

王建葦認為，這種堅持，就是要讓鮮甜的木瓜與牛乳的香醇，交織出最完美的滋味，建構出「牧客」木瓜牛奶的品牌核心；王建葦也透露「牧客木瓜牛奶」有特殊綿密度口感的小秘密，就是採用小碎冰打法。

牧客除木瓜牛奶，還有各種水果牛奶、養生系列產品，該店也特別推薦木瓜布丁、紅豆布丁牛奶；另有季節限定蕃茄汁、桑椹汁、愛文芒果牛奶、冰沙等，因都現打並加小碎冰，喝起來像冰沙一樣非常好喝。

牧客木瓜牛奶埔里旗艦店︰埔里鎮中正路499號；049-2420880。或上臉書網站http://www.facebook.com/Puli01

營業時間︰每天上午10至21時；全年無休。木瓜牛奶每杯50元，其餘產品都在40元至60元間，購買12杯送1杯，滿百元市區可外送。

(中時 )