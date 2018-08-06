女為生計下海不賣身 遭惡客迷昏輪流性侵

強調不賣身的在酒店工作女子，遭多名酒店帶出場迷昏輪流性侵，並強取提款卡盜領5萬6千元。（示意圖／達志影像）

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中時電子報

台中市1名女子因為家境不好，不得已從外地到台中市一家酒店工作，希望能改善家計，應徵時跟公司強調，只陪酒及桌邊清潔工作，不從事性交易，不料上個月28日遭多名客人帶出場到摩鐵強灌安眠藥，遭輪姦、強逼口交與手淫，還被逼問提款卡密碼，盜領5萬6000元，拘禁12小時候逃出報案，警方已將6名嫌犯逮捕到案，訊後依強制性交、強盜罪嫌移送，法院審理後全數裁定收押。

這名女子表示，她當天被灌醉載往一家汽車旅館，當時神智不清，只依稀知道有3名以上的客人，強灌她喝下兩杯不明液體，等她失去反抗能力，就開始被輪流性侵，過程中可能還被拍照與錄影，等她稍微恢復意識，又強逼她幫忙口交、手淫，還誣陷她偷拿了20萬元現金，痛毆逼問密碼，最後拿走他的提款卡，盜領戶頭內的5萬6000元，直到29日下午3點多脫困，立刻報警。

該女報案後由員警陪同前往醫院驗傷，尿液中呈現「苯二氮平類」鎮定安眠劑，疑遭下藥迷昏，另腿部、額頭均有嚴重瘀青、紅腫，下體也有撕裂傷。

警方表示，獲報後立即調閱監視器逐一清查，經由被害人指認鎖定6名嫌犯，已陸續將涉案嫌犯逮捕到案，依強制性交、強盜罪嫌移送，法院審理後裁定收押。

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(中時電子報)

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