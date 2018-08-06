交通部擬三招反制外航更名 網友罵翻

針對大陸要求外籍航空公司將台灣冠名「中國」，交通部長吳宏謀表示會有反制作為。（資料照片）

友善列印
中時電子報

針對大陸發函要求44家外籍航空於7月25日最後期限，不得將台灣改列為「國家」，必須冠名為「中國台灣」，交通部正研擬以不許停空橋、調整時間等做法懲罰反制。對此，有網友今在ptt上po文說，「總覺得政府官員很腦殘，這收得到多少效果？」還有網友說「這是玩旅客吧」、「另類鎖國」、「又是一個懲罰台灣乘客的白痴措施」。

交通部長吳宏謀上個月月中上任後，上週在部務會議上指示，要求所屬研擬前述反制措施，根據交通部研擬的反制方案，是對將台灣改名為「中國」名稱的航空公司，考慮以不許停空橋、調整時間帶等做法懲罰，約有27家；對將「台北，台灣」改為「台北」的航空公司，如美國聯合航空等，擬給予減免降落費、設施使用費等獎勵措施。

網友今在ptt上po文說，這個反制太軟弱了，政府應該規定所有公務人員、各級民代 以後出國一律不准搭這些航空公司班機，否則機票錢自付。

他並說，總覺得政府官員很腦殘，這收得到多少效果？這兩年有關航空的部分，1. 東海識別區，大陸劃設後，我們抗議、美日關切與不爽，但現在連美國班機經過，也都屈服一律向上海管制站通報 。

2. M503 航線 共匪開通這條緊逼海峽中線的航路後後，我們強烈抗議， 但國際民航組織認可，大陸也不鳥我們，我們只好今年取消春節加班機聊表抗議，但受影響多的是那邊呢？

3.航空公司改名，大陸3月要求飛航台灣的44家航空改名，到5月，有20多家改名 我們外交部還特別發聲明，改謝美國為首的剩下近20家航空公司，結果7月26日一到，大家都改了。

現在獨派又搞東奧正名運動，唉，總覺得我們在國際上真的慢慢「被正名」， 不是我們自己人正名，是被大陸正名。

外航改名「中國台灣」 交通部擬禁靠空橋反制

網友紛留言說，「我是不搭啦，只是到時候沒空橋，被旅客哇哇」、「看哭么的對象是對公司還是對交通部」、「覺得給優惠+1 給懲罰氣度太小了」、 「這是玩旅客吧」、「該反制就該反制」、「另類鎖國」還有網友說，「直接斷航更好，叫我們中國台灣的全部不准來」、「搭華航、長榮、美日籍的就好啦」、「又是一個懲罰台灣乘客的白痴措施」。

(中時電子報)

文章來源：ptt

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