蔡英文稱好工作越來越多 孫大千：智商真的沒下限了嗎？

蔡英文宜蘭授旗、陳菊陪同，維安增加。(民進黨中央提供)

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中時電子報

蔡英文總統日前出席宜蘭「改革挺台灣」授旗誓師大會，她指出近兩年來，民進黨執政後，好工作越來越多，經濟也越來越好。前國民黨立委孫大千細數民進黨執政後五項「不簡單」改革政策，例如能源以肺養綠、用愛發電，國民黨的確是做不到，也只有民進黨敢做，不但做了，而且做得沾沾自喜，做得洋洋得意，難道你們的智商真的低到沒有下限了嗎？

蔡英文日前出席宜蘭「改革挺台灣」授旗誓師大會，為年底大選的候選人輔選與授旗，在儀式中，蔡總統提到，過去兩年民進黨為推動台灣很多改革，包括年金改革、討回不當黨產、幫受難者爭取公道等，若非民進黨執政，這些事情不可能開始，她也提到，過去別人都說台灣是「悶經濟」，年輕人都在領22K，民進黨也在這兩年，推動產業創新、改善投資環境，現在＿

對於蔡英文說「工作越來越多，經濟發展也越來越好」的說法，PTT網友已狂噓。前國民黨立委孫大千也在臉書酸:蔡英文總統，你們真的是不簡單！

「年金改革」可以改到荒腔走板，雞飛狗跳，真的不簡單。

「轉型正義」可以轉到公報私仇，清算追殺，也真的不簡單。

「能源轉型」可以轉到以煤養綠，用肺發電，更是真的不簡單。

「長照制度」可以做到經費不足，草率上路，果然真的不簡單。

「托育補助」可以做到發錢了事，砸錢綁樁，實在真的不簡單。

孫大千說，是的，這些不簡單的事情國民黨的確是做不到，也只有民進黨敢做，不但做了，而且做得沾沾自喜，做得洋洋得意，難道你們的智商真的低到沒有下限了嗎？

(中時電子報)

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